Raumfahrer-Rettung: Unbemannte Sojus-Kapsel zur ISS gestartet

Teilen

Sojus-Kapsel (Symbolbild) © Nasa /Nasa/IMAGO

Eine unbemannte Sojus-Rakete ist zur internationalen Raumstation ISS gestartet, um dort festsitzende Raumfahrer zu retten.

Baikonur in Kasachstan - Die Sojus MS-23 hob am Freitagmorgen vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur ab, wie Live-Aufnahmen der US-Weltraumbehörde Nasa zeigten. Das Raumschiff soll am Sonntag an der ISS andocken und im September drei auf der Raumstation festsitzende Raumfahrer zur Erde zurückbringen.

Ursprünglich sollten der US-Astronaut Frank Rubio und die beiden russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin Ende März mit der Raumkapsel Sojus MS-22 zur Erde zurückfliegen. Diese wurde Mitte Dezember aber offenbar durch einen kleinen Meteoriten beschädigt, der ein Leck im Kühlsystem des Raumschiffs verursachte. Die Mission der drei Raumfahrer wurde wegen der Panne um sechs Monate verlängert. bur/bfi