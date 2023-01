Red Bull verkündet Rekordzahlen

Weltweit wurden so viele Dosen von Energydrink-Hersteller Red Bull verkauft wie noch nie. © IMAGO/Fotostand / Gelhot

2022 war für den Energydrink-Hersteller Red Bull ein Jahr voller Bestmarken bei Umsatz, Absatz und Betriebsgewinn.

Fuschl - Wie das österreichische Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wuchs der Konzernumsatz gegenüber 2021 um fast 24 Prozent von 7,8 Milliarden auf 9,7 Milliarden Euro. Weltweit seien 11,6 Milliarden Dosen Red Bull verkauft worden, ein Plus von 18,1 Prozent. Zahlen zum Betriebsgewinn nannte das Unternehmen nicht. Hauptgrund für die positiven Ergebnisse sei die hervorragende Absatzentwicklung in nahezu allen Märkten. Die Firma will besonders in den Kernmärkten Westeuropa und USA sowie in den Entwicklungsländern expandieren.

Nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz im Oktober 2022 wird der Konzern derzeit von einem dreiköpfigen Managementteam geleitet. Der vielfache Milliardär hielt 49 Prozent an Red Bull, die nach seinem Tod an seinen Sohn Mark übergangen sind. Ende 2022 beschäftigte das 1984 gegründete Unternehmen 15 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 175 Ländern. (dpa)