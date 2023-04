Regierung will sich Viessmann-Verkauf laut Habeck genau anschauen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mögliche Nachteile für Deutschland durch den geplanten Viessmann-Verkauf an einen US-Konzern verhindern.

Berlin in Deutschland - „Wir werden uns das Vorhaben im Rahmen der vorgesehenen Prüfschritte anschauen und sind im Gespräch mit dem Verkäufer und dem Investor, damit das Projekt unserer Wirtschaft und dem Standort Deutschland dient“, erklärte Habeck am Mittwochmorgen.

Es sei wichtig, dass die Vorteile der deutschen Energiepolitik und Gewinne, die damit erwirtschaftet würden, „auch weiter dem Standort Deutschland zugutekommen“, fügte der Minister hinzu. „Darauf werden wir achten.“



In allen Fällen, in denen ein Nicht-EU-Land an einer Übernahme beteiligt ist, ist grundsätzlich eine Investitionsprüfung möglich. Im Fall Viessmann ist dies nach Angaben des Wirtschaftsministeriums aber bislang nicht vorgesehen. Die Prüfung beantragen kann der Erwerber. Die Bundesregierung unter Federführung des Wirtschaftsministeriums kann zudem selbst ein Prüfverfahren einleiten.

Am Dienstagabend war offiziell bekannt geworden, dass Viessmann seine Klimatechnik-Sparte für zwölf Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global verkauft. Der Klimaanlagen-Hersteller mit Sitz in Florida übernimmt damit auch das Wärmepumpen-Geschäft des hessischen Familienunternehmens. Durch den Zusammenschluss entstehe „ein globaler Champion für intelligente Klima- und Energielösungen“, teilte Viessmann mit. Der Hauptsitz im hessischen Allendorf soll dort für zehn Jahre bleiben. hcy/pe

Viessmann verkauft Wärmepumpen-Sparte für zwölf Milliarden Euro an US-Konzern

Der Heizungsbauer Viessmann verkauft seine Klimatechnik-Sparte für zwölf Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global. Durch den Zusammenschluss entstehe „ein globaler Champion für intelligente Klima- und Energielösungen“, teilte Viessmann am Dienstagabend mit. Der Klimaanlagen-Hersteller mit Sitz in Florida übernimmt damit auch das Wärmepumpen-Geschäft des hessischen Familienunternehmens. Die Viessmann-Gruppe erhalte 80 Prozent des Kaufpreises in bar und den Rest in Form von Aktien, teilte Carrier Global mit. Dadurch wird sie einer der größten Anteilseigner von Carrier.



Beide Seiten einigen sich laut Viessmann auf den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen in den kommenden drei Jahren. Zudem sei festgelegt worden, dass der Hauptsitz des Unternehmens für zehn Jahre im hessischen Allendorf bleibt. Viessmann beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von rund vier Milliarden Euro. bfi