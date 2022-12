Studie: Ab 3347 Euro im Monat gilt man als reich

Welcher hirnverbrannte Idiot hat sich das ausgedacht, dass man mit 3350 Euro "reich" ist und zu den 12 % der Reichsten gehört.

An jeglicher Lebensrealität vorbei.

Erkennen kann man nur das mittlerweile der Begriff "reich" total pervertiert ist und man so den Leuten einredet, wie gut es Ihnen angeblich geht. Vor allem sieht man, wie sehr die Schere immer weiter auseinander geht und sich hinter diesen "Reichen" die wirklich Reichen verstecken.

Mal rechnen. Alleinstehender wohnt Berufes wegen in teurer Großstadt. 2 Zimmer-Wohnung ca.60...70 m² mit NK und der Energieverteuerung 1300-1500 Euro,

diverse Versicherungen, Telefon, 300 Euro, Strom 100 Euro

Lebenshaltungskosten Ernährung 500 Euro

Fahrzeugkosten, Steuern Versicherung, Betriebskosten und Reparaturen noch mal mindestens 350 Euro ohne Wertverlust

Kleidung, Schuhe ( bei dem "Spitzeneinkommen muss man ja auch gepflegt angezogen sein 150,00

Urlaub steht dem auch etwas zu 150,00 auf den Monat gerechnet

Summa summarum ca. 3000,00 Euro feste Kosten

Dann kann er noch , passiert nichts unvorhergesehenes ca. 300 Euro ev. sparen.

Kann aber auch sein, dass laufende Mieterhöhungen und Energiekosten mit der Zeit die Differenz auffressen.

Das ist Reichtum in Deutschland- für Familien sieht es noch beschissener aus.

Dabei soll man nicht vergessen, dass sehr viele mit noch weniger auskommen müssen, die aber dann mit vielleicht 2..2500 Euro / Monat scheinbar noch zum besseren Mittelstand gezählt werden.

Hier werden die Menschen mit Nebelkerzen über angeblichen Reichtum total verscheißert. Der Krieg der Reichen gegen die Armen zeigt Früchte und der Schmonzes wird auch noch geglaubt.

Gleichzeitig wird Kritik an der Gier der wirklich Reichen sofort als Neiddebatte abgetan, die wenn es gut läuft wenigstens noch Menschen arbeiten lassen statt nur Ihr Geld und für diese Erträge auch nur etwas mehr als die Hälfte als Steuer entrichten, die auf Arbeit anfällt.

Da läuft verdammt etwas schief.