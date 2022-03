Reinhold: «Wir müssen den Blick weiten und auf ganz Europa schauen, denn allein national geht es nicht»

Energieversorgung (Symbolbild) © Julian Stratenschulte / dpa

Der FDP-Ostexperte Hagen Reinhold hat eine gemeinsame Anstrengung der Europäische Union gefordert, um in der Ukraine-Krise die Energieversorgung für alle Mitgliedsstaaten zu sichern.

Berlin/Brüssel - «Wir müssen den Blick weiten und auf ganz Europa schauen, denn allein national geht es nicht», sagte Reinhold der Deutschen Presse-Agentur. «Deswegen brauchen wir einen Gipfel der europäischen Energieminister, bei dem alles, was wir an Quellen von Energie auf unserem Kontinent besitzen, auf den Tisch kommt.»

Ein Rückgang oder ein Stopp russischer Gaslieferungen werde sich nicht nur in Deutschland auswirken, sondern auch in Ländern Süd- und Osteuropas wie Ungarn, Slowakei und Italien. «Damit aber dort aber niemand in der Kälte steht und in Abhängigkeitsverhältnisse gerät, müssen wir unsere Energieressourcen, die wir hier im eigenen Land und in Europa haben, auch für Nachbarn zugänglich machen», sagte der FDP-Politiker, der die Gruppe ostdeutscher Abgeordneter in seiner Bundestagsfraktion leitet.

Ostdeutschland sei heute wirtschaftlich nicht mehr so stark abhängig vom Russland-Geschäft wie noch vor wenigen Jahren. Auch seien erneuerbare Energien in den ostdeutschen Ländern stark ausgebaut worden, und es gebe dort noch mehr Potenzial für Windkraft und andere Ökoenergien. «Da sollten wir noch mehr Tempo machen und bürokratische Hürden schneller abbauen», forderte Reinhold. (dpa)