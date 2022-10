Rekord-Inflation: EZB dreht erneut an der Zinsschraube

Zinswende

Von Deutsche Presse-Agentur schließen

Lisa Mayerhofer schließen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt angesichts der Rekordinflation und des schwachen Euro den Leitzins weiter an. Er steigt nun auf 2,0 Prozent.

Frankfurt/Main – Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gegen die Rekordinflation im Euroraum. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank leihen können, steigt damit auf 2,0 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Mehr in Kürze (dpa/lma)