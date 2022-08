Rekordtemperaturen: Herbsternte in China bedroht

Reisernte in China (Symbolbild) © IMAGO/Liu Zhenqing

Die Führung in Peking warnt vor Ernteausfällen in China im Herbst.

Peking in China - Die Herbsternte in China ist wegen der Rekordtemperaturen in vielen Teilen des Landes akut bedroht. Das Landwirtschaftsministerium in Peking rief am Dienstag zusammen mit drei weiteren Ministerien dazu auf, die Pflanzen zu schützen und Wasser äußerst sparsam zu verwenden. Der Sommer dieses Jahr ist der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1961. Der Fluss Yangtse ist stellenweise ausgetrocknet, in vielen Regionen wird der Strom rationiert.

Die vier Ministerien erklärten, die rasche Ausbreitung der Dürre, verstärkt durch die hohen Temperaturen und begleitet von Hitzeschäden, sei eine große Bedrohung für die landwirtschaftliche Produktion im Herbst. Es geht vor allem um die Ernte von Reis und Soja - beide Pflanzen brauchen viel Wasser. China kann normalerweise 95 Prozent seines Bedarfs an Reis, Soja und Mais selbst decken. ilo/cne