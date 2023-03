Rekordumsatz für Bosch Thermotechnik dank Heizungsboom

Das Unternehmen Bosch Thermotechnik gibt einen starken Anstieg der Erlöse bekannt. © via IMAGO

Wegen des Geschäfts mit Wärmepumpen verzeichnet das Unternehmen Bosch Thermotechnik im Jahr 2022 einen Rekordumsatz.

Wernau/Wetzlar - Die Erlöse stiegen im Vorjahresvergleich um 12 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, wie die Bosch-Tochter mit Verwaltungssitz in Wetzlar am Montag mitteilte. Das Wärmepumpen-Geschäft in Deutschland habe um 75 Prozent zugelegt, weltweit betrug das Plus 54 Prozent. Verkaufszahlen oder das Ergebnis nennt das deutsche Unternehmen Bosch nicht.

«Wir sehen auch deutliches Wachstum im Geschäft mit konventionellen Heizungen», sagte Spartenchef Jan Brockmann der Deutschen Presse-Agentur. Seine Erklärung: Insgesamt hätten deutschlandweit viele Endkunden zuletzt die Heizung vor anderen haushaltsnahen Investitionen priorisiert. Während es bei Wärmepumpen nach wie vor einen großen Auftragsüberhang und Wartezeiten gebe, seien Öl- oder Gasheizungen inzwischen wieder schneller lieferbar. (dpa)