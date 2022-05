Rente: Mit 63 in den Ruhestand? Mit diesen Abzügen müssen Sie rechnen

Von: Patricia Huber

Wer früher in Rente gehen möchte, muss in den meisten Fällen mit Abzügen rechnen. Um wie viel sich die Auszahlung der Rente reduziert, hängt vom Geburtsjahr ab. Die Übersicht.

München – Eintrittsalter, Versicherungsjahre, Abschläge: Die Rente ist ein kompliziertes Thema. Besonders das Renteneintrittsalter sorgt immer wieder für Verwirrung. Denn nicht für jeden Geburtsjahrgang gilt die gleiche Altersgrenze. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren, wer früher gehen möchte, muss mit Abschlägen, also einer Minderung der Rente rechnen.

Rente: So viel wird pro Monat bei früherem Ruhestand abgezogen

Pro Monat, den man früher in Rente geht, werden 0,3 Prozent von den späteren Rentenbezügen abgezogen. Je später das Geburtsjahr, desto größer sind die Abschläge bei einem Renteneintritt mit 63. Wer auf wie viel Prozent seiner Rente verzichten muss, können Sie in der folgenden Tabelle nachlesen.

Wichtig zu wissen: Der Abschlag bleibt dauerhaft, also die gesamte Rentenzeit, bestehen. Man erhält also nicht seine volle Rente, sobald man die Regelaltersgrenze erreicht hat.

Rente: Für besonders langjährig Versicherte gelten andere Regeln

Außerdem: Wer vor 1953 geboren wurde und mindestens 45 Jahre in die Deutsche Rentenversicherung eingezahlt hat, kann im Alter von 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Für alle folgenden Jahrgänge erhöht sich auch hier das Alter entsprechend der Tabelle. Alle ab dem Geburtsjahrgang 1964 können dann trotz 45 Versicherungsjahren nur mit frühestens 65 Jahren in den Ruhestand gehen. Das ist die Rente für „besonders langjährig Versicherte“.

Wer nur bis zu 35 Versicherungsjahre aufweisen kann, gilt als „langjährig versichert“ und muss bei einem Rentenbeginn mit 63 Jahren mit den oben genannten Abschlägen rechnen. Wer also einen früheren Ruhestand anpeilt, sollte sich auf jeden Fall frühzeitig beraten lassen. Unterstützung bietet hier auch die Deutsche Rentenversicherung. (ph)