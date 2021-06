Rente mit 68: Diese sechs Mythen sollten Sie kennen

Debatte um Ruhestand

Die Diskussion um eine Anhebung des Renteneintrittsalter auf 68 sorgt für heiße Diskussionen. Doch nicht alle aufgeführten Argumente halten einer genaueren Betrachtung Stand.

München – Die Diskussion um die überfällige Rentenreform ist zurück. Vor allem die Diskussion um Anhebung des Eintrittsalters auf 68 sorgt für Zündstoff. Das Grundproblem ist schon lange bekannt: Die Babyboomer-Generation (1960er-Jahre) räumt bald die Schreibtische, um in Rente zu gehen. Doch die nachfolgende Generation kann die absehbaren Belastungen künftig kaum stemmen. Zwar gibt es reihenweise Lösungsvorschläge, doch nicht jeder Ansatz hält einer genaueren Betrachtung Stand. Wir räumen mit sechs Irrtümern über die Rente auf.

1. Retten Selbstständige, Beamte und Zuwanderer die Rente?

Nicht selten heißt es, das Rentenproblem könne entschärft werden, wenn mehr Leute in die Rentenversicherung einzahlen müssten: Zuwanderer, Beamte oder Beamte. „Je mehr einzahlen, desto besser für die Stabilität der Rentenkasse. Deshalb habe ich einen Vorschlag gemacht, die Selbstständigen in das System der Alterssicherung einzubeziehen“, sagte Sozialminister Hubertus Heil (SPD) erst kürzlich.

Heils Rechnung geht nicht auf, wie die FAZ erklärt: Wer Beiträge einzahlt, der erwirbt damit auch Ansprüche an die Rentenversicherung. Die Renten-Steuerzuschüsse müssten dann auf mehr Köpfe aufgeteilt werden – und die Köpfe, die dazukommen, leben länger als die anderen. Laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ist die Lebenserwartung bei selbstständig arbeitenden Frauen drei Jahre länger als bei Arbeitnehmerinnen, bei Beamtinnen sogar sieben Jahre.

2. Senkt ein höheres Rentenalter die Rente?

Im Mittelpunkt der aktuellen Debatte steht das Renteneintrittsalter. Sozialverbände und Gewerkschaften argumentieren schon lange, dass mit einem steigenden Eintrittsalter die Rente sinke. Auch Olaf Scholz sieht das so: „Wer jetzt in abstrakten theoretischen Debatten über einen späteren Rentenbeginn spricht, der spricht eigentlich von Rentenkürzungen“, sagte der Kanzlerkandidat der SPD bei der Bundestagswahl.

Laut dem Konstanzer Ökonom Friedrich Breyer gilt das allerdings nur für Leute, die nach den alten Regeln in Rente gehen. Wer das höhere Alter mitmache, der bekomme auch mehr Rente, erklärt er der FAZ. Die Rechnung ist denkbar einfach: Wer länger arbeitet, zahlt länger ein und bekommt mehr Rente.

3. Bedeutet eine längere Lebensarbeitszeit weniger Rentenzeit?

Wer bis 67, 68 oder gar bis 70 arbeitet, dem geht Rentenzeit verloren. Dieser Eindruck dominiert die Diskussion ums Eintrittsalter. Er ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Zwar sollen Menschen länger arbeiten, statistisch gesehen beziehen viele Menschen allerdings auch länger Rente, weil die Lebenserwartung in Deutschland kontinuierlich steigt.

Halb wahr ist der Eindruck deshalb, weil bei der schrittweisen Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre bis 2030 zwei Drittel der gestiegenen Lebenserwartung der Lebensarbeitszeit angerechnet wurden und nur ein Drittel der Rentenzeit. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geht davon aus, dass die Lebenserwartung zwischen 2030 und 2050 um weitere 2,4 Jahre steigt. Würde das dann wieder entsprechend der 2:1-Regel aufgeteilt, müssten Arbeitnehmer zur Mitte des Jahrhunderts 1,6 Jahre länger arbeiten und bekämen 0,8 Jahre länger Rente.

4. Sinkt die Produktivität bei der Arbeit mit zunehmendem Alter?

Ein häufiges Argument gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ist, dass viele Menschen dazu gesundheitlich nicht in der Lage seien. Zudem nehme die Produktivität im Alter drastisch ab, heißt es.

Mit Zahlen lässt sich das nur bedingt belegen. Laut Erhebungen des Wissenschaftlichen Beirats liege der Anteil der Menschen mit Aktivitätseinschränkungen bei einem Renteneintrittsalter von 67 gerade einmal um 1,5 Prozentpunkte höher als beim Vorgängermodell mit 65 Jahren. Die Produktivität steige demnach zwar ab Mitte 50 nicht mehr, nehme aber nicht zwangsläufig ab.

5. Bedeutet ein sinkendes Rentenniveau weniger Geld?

Immer wieder ist von einem sinkenden Rentenniveau die Rede. So soll der Durchschnittsrentner laut Welt im Jahr 2040 nur noch 45 Prozent seines durchschnittlichen Einkommens bekommen, aktuell noch 48 Prozent. Aber bekommen Rentner 2040 deshalb auch weniger Geld?

Nein. Mehreren Prognosen zufolge bekommen Rentner 2040 trotz sinkendem Rentenniveau mehr Geld. Die Rente ist nämlich an die Entwicklung der Löhne gekoppelt. Aller Voraussicht werden die auch in Zukunft weiter steigen und mit ihnen eben auch die Rente. Eine Einschränkung gibt es aber: Seit der Rentenreform von 2001 wachsen die Renten langsamer als die Löhne, aber solange die Durchschnittslöhne weiterhin stärker steigen als die Inflation, steigt auch die Rente.

6. Lösen Lohnerhöhungen das Rentenproblem?

„Je mehr Menschen in den nächsten Jahren in Arbeit sind und je besser die Lohn- und Gehaltsentwicklung ist, desto stabiler ist auch die gesetzliche Rente“, sagte Hubertus Heil. Doch die Koppelung der Rente an die Lohnentwicklung entkräftet auch diese Rechnung von Heil, wonach steigende Löhne das Rentenproblem lösen würden.

Zwar verdienen dann Einzahler mehr, Rentner bekommen aber auch mehr. Laut Johannes Geyer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) würden nur zusätzliche Beitragszahler das Rentenproblem entschärfen – zumindest kurzfristig. Denn wenn diese Menschen dann selbst in Rente gehen, greift wieder der erste Mythos.