Rente: Studie zeigt, warum die Angst vor Altersarmut wächst

Vor einigen Jahren wurde ich kurz vor der Silberhochzeit von meiner deutlich jüngeren Exfrau geschieden, die während der Ehe ein erheblich geringeres Einkommen hatte als ich. Dieser Umstand rechtfertigt auch aus meiner Sicht meinen Verzicht ab Renteneintitt meiner Exfrau auf den Teil meiner monatlichen Rente, den meine Exfrau ab diesem Zeitpunkt als Versorgungsausgleich erhält.

Wer nun denkt, ich würde in den vielen Jahren bis zum Renteneintritt meiner Exfrau meine volle Rente erhalten, unterliegt einem Irrtum. Denn die Damen Zypries und Merkel haben 2009 mit der gefühlt kleptokratischen STRUKTURREFORM VERSORGUNGSAUSGLEICH ein Instrument geschaffen, mit dem sich der Staat an meiner erarbeiteten Rente bereichern kann. Ich empfinde diese Reform als Kunstgriff, mit dem sich der Staat in der Zeit zwischen meinem Renteneintritt und dem meiner Exfrau an ihrer statt gewissermaßen als versorgungsausgleichsberechtigt einsetzt und Monat für Monat den gleichen Betrag kassiert wie sie ihn ab ihrem Renteneintritt erhält.

Wie wirkt sich das Verfahren auf die nun drei Beteiligten aus? Für meine Exfrau ist die genannte STRUKTURREFORM VERSORGUNGSAUSGLEICH ohne Auswirkung, die Höhe ihrer Rente ist nicht betroffen. Der Staat hingegen hat über viele Jahre einen satten Zugewinn, indem er sich zwischen beiden Renteneintritten den gleichen Versorgungsausgleich aus meiner Rente zuspricht, den meine Exfrau ab dem ihren erhält. Fast so, als wäre ich auch mit dem Staat verheiratet gewesen. Für mich ist die Regelung ein Desaster, ich werde als Besserverdienender schon in dem Zeitraum zwischen beiden Renteneintritten mit einer Mickerrente abgespeist, obwohl ich deutlich höhere Rentenansprüche erarbeitet habe. Für mich eine klare Enteignung zum Staatswohl.