Rente: So sorgen Azubis schon heute für übermorgen vor

Von: Patricia Huber

Eine frühe Auseinandersetzung mit dem Thema Altersvorsorge ist wichtig. Daher sollten sich auch Azubis schon um ihre Rente kümmern.

München – Mit dem Start einer Berufsausbildung verdienen viele Schulabsolventen auch ihr erstes Geld. Mit dem Berufsleben und dem eigenen Einkommen beginnt somit der Ernst des Lebens. Umso wichtiger ist es, sich bereits dann um wichtige Finanzthemen zu kümmern und sich ausreichend auch über das Thema Altersvorsorge und Rente zu informieren. Hierbei gilt nämlich: Je früher man anfängt, desto besser.

Rentenversicherung und Ausbildung: Früher Arbeitsbeginn zahlt sich aus

Vorweg wäre hier die gesetzliche Rente. In diese zahlen auch Auszubildende ab dem Beginn ihrer Ausbildung ein. Damit beginnen sie also auch damit, Beitragsjahre und vor allem Rentenpunkte für den späteren Ruhestand zu sammeln. Natürlich dauert es noch etliche Jahre, bis man von diesem Geld profitiert, doch je früher man in das Berufsleben einsteigt, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, früher in Rente gehen zu können. Derzeit können Arbeitnehmer, die ab dem Jahr 1964 geboren sind, mit 65 Jahren in Rente gehen, wenn sie 45 Versicherungsjahre aufweisen können. Für alle anderen gilt die Regelaltersgrenze von 67 Jahren.

Heißt also: Wer früh zu arbeiten beginnt, hat auch gute Chancen, früher in Rente gehen zu dürfen. Natürlich lässt sich jetzt nur schwer prognostizieren, wie das deutsche Rentensystem in 40 Jahren aussehen wird – doch ein früher Eintritt in das Arbeitsleben kann nicht schaden. Schließlich erhöht sich mit jedem Jahr, in welchem eingezahlt wird, auch die spätere Rente.

Rente: Wie viel Azubis einzahlen müssen

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung ist für Azubis genauso hoch wie für alle anderen Arbeitnehmer. 18,6 Prozent vom Bruttolohn werden dabei in die Rentenkasse eingezahlt. Eine Hälfte zahlt der Arbeitgeber, die andere der Azubi. Somit werden also 9,3 Prozent des Bruttolohnes abgezogen und eingezahlt. Eine Ausnahme gibt es, wenn das Auszubildenden-Gehalt weniger als 325 Euro beträgt. Dann übernimmt der Arbeitgeber den gesamten Betrag, wie die Deutsche Rentenversicherung erklärt.

Musterrechnung: Ein Azubi verdient monatlich 700 Euro brutto. Davon werden 9,3 Prozent für die deutsche Rentenversicherung abgezogen. Er zahlt monatlich also 65,10 Euro in die Rentenkasse ein. Sein Arbeitgeber zahlt denselben Anteil.

Private Altersvorsorge für Azubis: ETFs, Festgeld und Tagesgeld

Trotz der gesetzlichen Rentenversicherung sollten sich auch junge Menschen um eine private Altersvorsorge kümmern. Somit kann auch mit geringen monatlichen Sparbeträgen über einen längeren Zeitraum eine große Summe angespart werden. Die Wahl der Vorsorge sollte dabei aber genau bedacht werden. Katharina Henrich vom Verbrauchermagazin Finanztest rät zu einer Altersvorsorge mit viel Flexibilität, wie sie im Gespräch mit der Berliner Morgenpost deutlich macht. „Das spricht gegen klassische Vorsorgeprodukte wie die Riester-Rente, Kapitallebensversicherungen oder private Rentenversicherungen. Wenn man diese kündigt, entstehen hohe Kosten“, so Henrich.

Die Expertin rät zu global orientierten ETF-Fondssparplänen, Tagesgeld und Festgeld. Auf Tages- und Festgeld-Konten gibt es bei vielen Banken inzwischen wieder Sparzinsen. Bei ETFs handelt es sich um börsengehandelte Fonds, die einen Aktienindex abbilden. Besonders gut: Da es sich nicht um einen aktiv gemanagten Fonds handelt, sind die Verwaltungskosten recht gering. Zudem ist das Risiko recht breit gestreut, da in viele verschiedene Aktien investiert wird. (ph)