Später in Rente: Arbeitgeber lassen nicht locker

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Die deutsche Bevölkerung altert: 2030 soll fast jeder dritte Deutsche älter als 65 Jahre sein. Die Arbeitgeber wollen deshalb das Rentenalter noch einmal auf den Prüfstand stellen.

Würzburg – Die Forderungen nach einer Erhöhung der Altersgrenze für die Rente reißen nicht ab. Nach dem Willen der Arbeitgeber soll das Renteneintrittsalter absehbar neu auf den Prüfstand kommen. Eine Entscheidung in dieser politisch heiklen Frage sei für das Jahr 2026 wichtig, sagte der Arbeitgebervertreter im Bundesvorstand der Rentenversicherung, Alexander Gunkel, am Donnerstag in Würzburg. Derzeit wird das Rentenalter laut geltendem Recht schrittweise auf regulär 67 angehoben.

Rente: Immer mehr Rentner auf immer weniger Beitragszahler

Gunkel wies darauf hin, dass es auch noch weitere Stellschrauben zur künftigen Stabilisierung der Rente gebe. Er nannte unter anderem einen weiteren Anstieg der Beschäftigung – etwa bei den Frauen oder durch Zuwanderung. Eine Anhebung der Regelaltersgrenze sei jedoch naheliegend.

Hintergrund der Debatte ist, dass wegen des nahenden Renteneintritts der geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge künftig immer mehr Rentnerinnen und Rentner auf immer weniger Beitragszahlende kommen. Laut Demografiebericht der Bundesregierung ist 2030 fast jeder dritte Deutsche älter als 65 Jahre. Zudem schrumpft der Anteil der 20- bis 64-Jährigen spürbar.

Roßbach: Demografischer Wandel erzeugt Handlungsbedarf in der Alterssicherung

Über die strittige Frage entschieden werden soll laut Gunkel im Jahr 2026, da zu diesem Zeitpunkt bestimmte Rentenberechnungen infolge der Anhebung des Rentenalters auf 67 greifen. Gunkel verwies zudem darauf, dass eine Regierungskommission zur Zukunft der Rente bereits 2020 empfohlen hatte, dass es 2026 eine neue Bewertung zum strittigen Thema einer möglichen Anhebung der Altersgrenzen geben solle.

Die Präsidentin der Rentenversicherung, Gundula Roßbach, sagte, der demografische Wandel erzeuge Handlungsbedarf in der Alterssicherung. So kämen heute im Schnitt rund 35 Menschen jenseits der Regelaltersgrenze auf 100 Menschen im Erwerbsalter. Schätzungen zufolge könnten es 2060 mehr als 50 sein.

Roßbach wandte sich allerdings vehement gegen Schwarzmalerei. Die Herausforderungen seien zu bewältigen – auch durch „zielgerichtete Maßnahmen“, wobei sich die Rentenpräsidentin nicht für oder gegen bestimmte Schritte aussprach. (lma/dpa)