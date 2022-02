Rente aufstocken: Wie es geht, was wichtig ist - und warum es sich 2022 besonders lohnt

Egal ob Frührentner, Freiberufler oder Berufseinsteiger: 2022 kann sich eine freiwillige Rentenzahlung besonders lohnen. Eine Übersicht, Beispiele - und eine Checkliste.

Berlin - Wer hätte nicht gern eine höhere Rente*? Mit freiwilligen Zahlungen kann man seine Altersbezüge aufbessern. Aber lohnt sich das? Die Experten von Finanztest (Heft 3/2022) haben das Thema unter die Lupe genommen. Ihr Fazit: 2022 ist ein gutes Jahr für Einzahlungen.

Denn ein Rentenpunkt kostet rund 500 Euro weniger als 2021. Das heißt: Statt 7726,63 sind nur 7235,59 Euro an die Rentenkasse zu überweisen. Die günstigen Bedingungen sind der zuletzt schwachen Lohnentwicklung geschuldet. Denn in der Regel steigt der Wert eines Entgeltpunktes jedes Jahr. Ein Rentenpunkt entspricht aktuell einer Rente von 34,19 Euro im Monat. Klingt nicht nach sehr viel. Trotzdem kann sich eine freiwillige Rentenzahlung lohnen, da der Staat Vorsorge mit Steuerboni unterstützt. Wie sehr, zeigen diese Beispiele:

Frührentner

In der Regel ist es steuerlich günstiger, im Berufsleben mehr an die Rentenkasse zu überweisen*. Trotzdem kann auch in dieser Lebensphase eine Zahlung interessant sein. Beispiel Siegrid M.: Die Frührentnerin bekommt 21.600 Euro Rente im Jahr. Zahlt sie dieses Jahr 7343,28 Euro in die Rentenkasse, erhöht sich ihre Rente, wenn sie die Regelaltersgrenze erreicht hat, um 34,70 Euro im Monat. Steuerlich bewirkt die Einzahlung, dass ihre Einkommensteuer in Höhe von 933 Euro komplett entfällt.

Freiberufler

Martin S., freier Architekt, Single, kinderlos, zahlt 15.735,60 Euro Pflichtbeitrag an sein Versorgungswerk. Sein Jahresgewinn 2022 liegt bei 150.000 Euro. 2022 kann er 25.369 Euro an Vorsorgeaufwendungen ansetzen. Um den Steuervorteil auszuschöpfen, zahlt er 9903,60 Euro an die Rentenkasse. Das ergibt ein Rentenplus von 46,80 Euro. Steuerersparnis: 4125,05 Euro – das entspricht fast 42 Prozent der Zusatzzahlung.

Für die Ausbildung nachzahlen

Wer unter 45 Jahre alt ist, kann Beiträge für Schule, Ausbildung oder Studium nachzahlen. Die Regularien sind aber kompliziert. Hier ein Beispiel: Lukas M. (37) hat lange studiert und kann für insgesamt 18 Monate zusätzliche Rentenbeiträge nachzahlen. Da es ihm aber nicht um die Aufstockung der Rente, sondern um das Erreichen der Mindestversicherungszeit geht, zahlt er „nur“ den Mindestbeitrag – insgesamt 1506,50 Euro. Sein Rentenplus fällt mit 7,12 Euro klein aus, aber steuerlich machen sich die Beiträge, da er gut verdient (62.000 Euro/Jahr), bemerkbar: 544 Euro (36 Prozent) gibt es vom Finanzamt zurück.

Selbstständige

Wer selbstständig arbeitet, muss sich in der Regel auch selbst um seine Altersvorsorge kümmern. Ein Baustein dazu können freiwillige Beiträge in die Rentenversicherung sein, um sich langfristig eine Basisversorgung aufzubauen. Steuerliche Vorteile machen diese Art der Vorsorge attraktiv. 2022 können Alleinstehende bis zu 35.639 Euro mit dem Finanzamt abrechnen, Ehepaare das Doppelte. 94 Prozent davon können sie ansetzen. Das sind bei einem Single 24.101 Euro.

Beispiel Gudrun B.: Die Gemüsehändlerin, Single, kinderlos, kommt dieses Jahr auf einen Gewinn von 50.000 Euro. Sie zahlt 7343,28 Euro ein und erhöht damit ihre Rentenanwartschaft um 34,70 Euro. Durch die Einzahlung spart Gudrun B. 2290 Euro an Einkommensteuer und Soli – damit übernimmt der Staat 31 Prozent der Beiträge. Fazit von Finanztest: Für Selbstständige sind freiwillige Einzahlungen ein bequemer Weg, sich eine Basisvorsorge zu schaffen.

50 plus

Wer über 50 ist, kann in Sachen Rente noch einen Schlussspurt hinlegen und Sonderbeiträge einzahlen, die die Höchstgrenze sogar überschreiten dürfen – berechnet wird dies individuell. Beispiel: Bernd T. Der 50-jährige Labormitarbeiter möchte Abschläge für einen Rentenstart mit 63 ausgleichen. Er hat immer durchschnittlich verdient (2022: 38.901 Euro) und müsste aktuell mit monatlich 220,01 Euro an Abzügen rechnen. Um dies auszugleichen, wären 54.393,69 Euro nötig. Könnte er die volle Summe aufbringen, bekäme er vom Finanzamt 4663 Euro zurück (8,6 Prozent). Etwas besser stünde er da, wenn er die Summe über drei Jahre verteilen würde.

Beamte

In der Regel sind Beamte mit ihren Pensionen* im Alter gut versorgt, freiwillig in die Rentenkasse einzahlen können sie trotzdem. Beispiel: Polizist Harry W. (Single, keine Kinder) hat Bezüge von 50.000 Euro im Jahr. Zahlt er den Regelbeitrag von 7343,28 Euro ein, steigen seine Rentenansprüche um 34,70 Euro. Hinzu kommt der monatliche Zuschuss für seine Krankenversicherung, für die er selbst 250 Euro aufbringen muss, von 2,76 Euro. Seine Steuerersparnis liegt bei 2441 Euro, damit trägt der Staat rund 33 Prozent der Zahlung.

Die Checkliste für Extra-Beiträge

Rente aufstocken - Das spricht dafür: ■ Lebenslanger Geldfluss im Alter ■ Hohe Verlässlichkeit bei der Auszahlung, gute Planbarkeit ■ Wenig Aufwand im Alter ■ Inflationsschutz durch Rentensteigerungen ■ Hinterbliebenenschutz ■ Rentenfreibetrag bei Bezug von Grundsicherung im Alter (2022: 224,50 Euro) ■ Keine Kapitalmarktrisiken ■ Hohe Steuererleichterungen während des Berufslebens möglich ■ Jederzeit Zugriff auf die Berechnungsgrundlagen ■ Solidarisches Investment ■ Rentenanwartschaften sind insolvenzgeschützt ■ Keine Gerichtskosten bei Streit mit dem Rentenversicherungsträger ■ Kostenfreies Beratungsangebot

Rente aufstocken - Das spricht dagegen: ■ Die Rendite hängt stark von der eigenen Lebensdauer ab und ist deshalb nur schwer einzuschätzen. ■ Rahmenbedingungen wie Beitragssatz oder Rentenaltersgrenze können sich ändern. Auch das macht das Investment schwer einschätzbar. ■ Kein Zugriff mehr auf das einmal eingezahlte Geld während des Berufslebens. ■ Im Alter fallen Steuern an und für gesetzlich Versicherte Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Das mindert die Rente. ■ Das einmal eingezahlte Geld kann nicht mehr vererbt werden ■ Eine Gesamtkapitalauszahlung zu Rentenbeginn ist nicht möglich

