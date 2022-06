Immer mehr Rentner zieht es ins Ausland – aus einem einfachen Grund

Ruhestand unter Palmen

Die Zahl der Renten-Auszahlungen ins Ausland ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das ist vor allem eine Folge des deutschen Wirtschaftswunders.

Freiburg – Sommer, Sonne, Steuervorteile – oder einfach zurück in die Heimat: Immer mehr Rentner wollen ihren Ruhestand im Ausland verbringen. Vor allem ehemalige Gastarbeiter zieht es zurück in ihr Herkunftsland. Darüber hinaus locken beliebte Urlaubsziele wie Griechenland mit Steuervorteilen für Rentner.

Deutsche Rentenversicherung: Immer mehr Ruheständler zieht es ins Ausland

So ist die Zahl der ins Ausland gezahlten Renten in den vergangenen 20 Jahren um rund 37 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Rentenversicherung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach sind im vergangenen Jahr rund 1,72 Millionen Renten ins Ausland ausgezahlt worden. Im Jahr 2001 lag der Wert noch bei 1,26 Millionen.

+ Meerblick auf Mallorca: Viele Rentner träumen von einem Ruhestand unter Palmen. © Imago

Arbeiten in Deutschland – und zur Rente zurück in die Heimat

Ein Grund dafür sei, dass Ausländer, die früher in Deutschland gearbeitet haben, nun vermehrt ins Rentenalter kommen und in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, sagte der Vorsitzende der Bundesvertreterversammlung der Rentenversicherung, Jens Dirk Wohlfeil. Die meisten dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen aus Ländern wie Italien, Spanien, Griechenland, dem ehemaligen Jugoslawien sowie der Türkei. Viele von ihnen seien in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland gezogen, sagte Wohlfeil.

Die deutschen Rentner zieht es vor allem nach Österreich

Rund 13 Prozent der Auslandsrenten werden an Deutsche ausgezahlt, die im Ausland wohnen. Ihr Anteil stieg binnen zwanzig Jahren um knapp zwei Prozentpunkte. Die meisten der Betroffenen beziehen ihre Rente in Österreich (über 26.000), gefolgt von der Schweiz (etwas weniger als 26.000) und den USA (rund 22.000).

Dabei erinnert die Deutsche Rentenversicherung Auswanderer daran, die Änderung ihrer Adresse beim Umzug postalisch mitzuteilen. Entsprechende Formulare gibt es im Downloadcenter des Renten Service. Die Adresse des zuständigen Renten Service finden Ruheständler in ihrem Rentenbescheid oder ihrer jährlichen Rentenanpassungsmitteilung. (lma/dpa)

