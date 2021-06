Rente: Union plant radikale Reform und noch radikaleren Vorsorgebeginn

Generationenrente

CDU und CSU haben sich in ihrem Wahlprogramm auf eine Radikalreform der Rente geeinigt. Eine Generationenrente soll das 3-Säulen-System der Altersvorsorge ergänzen.

Berlin - Die Spitzen der CDU und CSU haben sich am Sonntagabend (20. Juni), rund drei Monate vor der kommenden Bundestagswahl auf einen Entwurf für das gemeinsame Wahlprogramm geeinigt. Das 139-seitige Papier mit dem Titel „Das Programm für Stabilität und Erneuerung - Gemeinsam für ein modernes Deutschland“ soll am Montag von den Vorständen beider Parteien offiziell verabschiedet werden.

CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Vorsitzender Markus Söder hatten bereits vor Beginn der gemeinsamen Sitzung in Berlin einige Kernpunkte genannt. Dazu zählt auch die Ausarbeitung eines Konzepts zur Sicherung der Rente über das Jahr 2030 hinaus. Das Ziel ist es, mit einem attraktiven Instrumentenmix Altersarmut wirksam zu vermeiden.

Radikale Rentenreform: Bund soll für Kinder monatlich Beträge in Fonds einzahlen

In dem Programm ist nun zu lesen, dass das bestehende 3-Säulen-System der Altersvorsorge um ein weiteres Element ergänzt werden soll. Zusätzlich zur gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge soll eine sogenannte Generationenrente das System stabilisieren. Dabei handelt es sich um eine neue Form der kapitalgedeckten Altersvorsorge.

Im Rahmen der Generationenrente soll der Staat pro Kind monatlich einen bestimmte Betrag in einem vor staatlichen Zugriffen geschützten Pensionsfonds einzahlen. Das Geld soll sich verzinsen und im Alter als Zuschuss zur gesetzlichen Rente ausgezahlt werden. Die Generationenrente kann „für eine Altersvorsorge von Geburt an ein guter Baustein sein“, heißt es in dem Entwurf.

Radikale Rentenreform: Höhe und Dauer der Einzahlung sind noch offen

Frühere konkrete Überlegungen der CSU, dass der Staat dafür ab Geburt bis zum 18. Lebensjahr für jedes Kind 100 Euro pro Monat in einen Generationen-Pensionsfonds einzahlen soll, sind in dem jüngsten Entwurf nicht mehr enthalten. Höhe und Dauer der Zahlungen sind demnach noch offen.

Forderungen nach einer Anhebung des Renteneintrittsalters, wie sie kürzlich von Experten erhoben wurden, sind im Entwurf nicht enthalten. Zudem versprechen CSU und CDU, Doppelbesteuerungen von Renten zu verhindern.

Wahlprogramm der Union: Minijobber sollen mehr verdienen dürfen

Ein Schwerpunkt des Wahlprogramms ist auch finanzpolitische Solidität. Die Union will laut dem Entwurf wieder zu einem ausgeglichenen Bundeshaushalt ohne neue Schulden zurückkehren. Es gibt zwar ein Nein zu Steuererhöhungen, aber gleichzeitig werden große steuerliche Entlastungen der Bürger nicht angekündigt. Für Minijobber gibt es eine gute Nachricht. Die Verdienstgrenze soll nach dem Entwurf von 450 Euro auf 550 Euro angehoben werden.

