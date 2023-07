Ruhestand: In diesem Bundesland ist die Rente am höchsten

Großes Ungleichgewicht

In Deutschland erhalten Männer im Schnitt deutlich mehr Rente als Frauen. Auch zwischen den Bundesländern gibt es große Unterschiede.

Berlin - Ruheständler können sich freuen, die Rente ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Zum 1. Juli 2022 waren die Bezüge im Westen um 5,35 Prozent und im Osten um 6,12 Prozent erhöht worden. Allerdings gibt es weiterhin ein großes Ungleichgewicht bei den Geschlechtern.

Entwicklung der Rente: Bezüge der Rentner steigen stärker

Männer erhielten nach Abzug von Krankenversicherung und Pflegeversicherung im Schnitt 1373 Euro Rente. Das waren 69 Euro mehr als im Jahr davor. Bei den Frauen erhöhte sich die durchschnittliche Rente um 58 auf 890 Euro. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung.

Entwicklung der Rente: Ruheständler im Saarland erhalten die höchsten Bezüge

Nicht nur zwischen den Geschlechtern, auch zwischen den Bundesländern gibt es große Unterschiede. Spitzenreiter bei den männlichen Rentnern ist das Saarland, mit einer durchschnittlichen Netto-Rente von 1440 Euro. Grund sind die überdurchschnittlich vielen Bergleute, die wegen der gefährlichen Arbeit früher in Rente gingen und höhere Renten erhalten.

Es folgen Baden-Württemberg mit 1427 Euro und Nordrhein-Westfalen mit 1424 Euro. Schlusslicht ist West-Berlin mit 1184 Euro.

Entwicklung der Rente: Bezüge der Rentnerinnen in den neuen Bundesländern sind wesentlich höher als im Westen

In Ost-Berlin erhalten Frauen mit 1256 Euro die höchste Netto-Rente. Es folgen Brandenburg mit 1167 Euro und Mecklenburg-Vorpommern mit 1152 Euro. Auch in den anderen Bundesländern im Osten Deutschlands kommen Frauen auf einer Rente von mindestens 1100 Euro. In den westlichen Bundesländern dagegen liegt der Schnitt weit unter 1000 Euro. Den Negativrekord hält das Saarland mit 707 Euro.

Grund für die höheren Frauenrenten im Osten ist laut Bild, dass Frauen in der früheren DDR häufiger einer Arbeit nachgingen. Da es offiziell keine Arbeitslosigkeit gab, kommen fast alle Frauen auf 45 und mehr Beitragsjahre.

