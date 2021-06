Neue Studie: Rente in Deutschland frühestens mit 70 Jahren?

Führende Politiker widersprechen

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht in einer aktuellen Studie die Rente ab 70 als notwendig an. Politiker widersprechen.

Köln – Auch wenn das Rentenniveau sinkt, muss der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung nach 2031 steigen. Das geht aus einer am 10. Juni veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Dr. Jochen Pimpertz, der Autor des Kurzberichtes, schlägt deshalb ab 2031 eine kontinuierliche Erhöhung der Rente um je zwei Monate pro Jahr vor. Damit läge das Rentenalter im Jahr 2053 bei 70 Jahren, was der Überalterung der Gesellschaft Rechnung tragen würde. Der Beitragssatzanstieg würde dann moderater verlaufen. Zwar dürfe die Studie nicht als Prognose interpretiert werden. Doch die demografische Entwicklung der Gesellschaft lasse sich vergleichsweise zuverlässig vorhersehen, heißt es in dem Bericht.

Rente erst ab 70 Jahren? Politiker sind anderer Meinung

Das Rentensystem basiert auf dem sogenannten Umlageverfahren. Vereinfacht gesagt bezahlen jüngere Generationen die Rente der älteren. In einer alternden Gesellschaft kommen auf mehr Rentenempfänger jedoch immer weniger Beitragszahler, weshalb der Status Quo rein rechnerisch nicht mehr haltbar ist. Die steigende Lebenserwartung führt zudem zu längeren Rentenbezügen und belastet das System zusätzlich.

Im Jahr der Bundestagswahl ist führenden Politikern das Thema unangenehm. Ein echtes Bekenntnis zur Anhebung des Rentenalters von 67 auf 68 Jahren ist ihnen daher schwer zu entlocken. Bereits seit Längerem rechnen Experten vor, dass das Rentenalter steigen müsse. Neben dem IW hat auch schon der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums eine Anhebung des Rentenalters auf 68 Jahre bis 2042 empfohlen. Um Altersarmut zu vermeiden, fordern Experten seit Jahren eine grundlegende Rentenreform:

Rentenalter: Kanzlerkandidaten lehnen Erhöhung ab

Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, findet: „Die Rentensysteme brauchen eine gewisse Verlässlichkeit.“ Irgendwann müsse man möglicherweise darüber nachdenken, auch Lebensarbeitszeiten zu verändern, räumte der Politiker ein. Doch aktuell stehe die Rente mit 67.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geht sogar davon aus, dass die Rechnung des Wissenschaftlichen Beirates nicht stimmt: „Das ist nicht nur falsch gerechnet. Das ist auch unsozial, was dort vorgeschlagen wird“, sagte der Minister. Er lehnt ein höheres Renteneintrittsalter ab. Die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock äußerte sich ebenso noch nicht konkret. „Grundsätzlich halten wir an der Rente mit 67 fest“, heißt es aber im Wahlprogramm der Grünen. Experten mahnen an, dass die Politik das Problem damit vor sich herschiebe, statt es zu lösen.