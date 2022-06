Rente: IW-Chef fordert 42-Stunden-Woche statt höherem Eintrittsalter

42-Stunden-Woche? Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, spricht sich dafür aus. © Michael Kappeler/dpa

Wirtschaftsforscher Michael Hüther hält eine Erhöhung des Renteneintrittsalters für politisch schwer umsetzbar. Stattdessen schlägt er eine 42-Stunden-Woche für Arbeitnehmer vor.

Berlin – Der demografische Wandel ist in vollem Gange. Müssen die Menschen in Deutschland nun länger arbeiten, bis sie in den Ruhestand gehen können? In der Diskussion um langfristig sinkende Einkünfte der Rentenversicherung hat Wirtschaftsforscher Michael Hüther jetzt einen Vorschlag gebracht, der komplett in die andere Richtung geht. Er spricht sich für eine 42-Stunden-Woche als Regelarbeitszeit aus.

Rente: Wirtschaftsforscher hält höheres Rentenalter für schwer umsetzbar

Die meist als Mittel zur Ausbalancierung der Rentenversicherung diskutierte Heraufsetzung des Renteneintrittsalters hält der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) dagegen für politisch schwer umsetzbar, wie er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte.

„Es braucht die 42-Stunden-Woche. Die Stunden werden natürlich bezahlt – es geht nicht darum, durch die Hintertür am Lohn zu kürzen“, erklärte er. In der Schweiz werde pro Woche bereits zwei Stunden mehr gearbeitet als in Deutschland, in Schweden eine Stunde mehr. „Wenn man das aufsummiert, dann würde man bis 2030 den demografisch bedingten Verlust an Arbeitsvolumen kompensieren.“

Rente: Ökonomen forderten höheres Eintrittsalter

Zuvor hatten sich mehrere Ökonomen für eine Anhebung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. „Das Renteneintrittsalter muss steigen. Deutschland hat schon heute ein riesiges Fachkräfteproblem, Hunderttausende Stellen sind unbesetzt“, sagte der Leipziger Wirtschaftswissenschaftler Gunther Schnabl der Bild. Das führe dazu, dass unter anderem die Löhne in den nächsten Jahren kräftig steigen müssten und Waren noch viel teurer würden.

„Der Mix aus alternder Gesellschaft, hoher Verschuldung und Energiewende wird in den nächsten Jahren zu einer steigenden Gefahr für die Preisstabilität“, sagte der Vizepräsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, Stefan Kooths, der Zeitung. Immer mehr Rentnern stünden immer weniger Beschäftigte gegenüber. Das könne zu weiter steigenden Preisen führen.

Der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen sagte der Zeitung, die Rentenpolitik der vergangenen Jahre, wie etwa die Einführung der Rente mit 63, sei „mit immer neuen Schulden“ finanziert worden. Er plädierte dafür, den Renteneintritt an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. (dpa)