Rente: Satte Erhöhung zum 1. Juli – doch nicht alle Rentner erhalten direkt mehr Geld

Von: Patricia Huber

Teilen

Ab dem 1. Juli gibt es mehr Geld für Rentner. Doch manche Ruheständler müssen sich bei der Auszahlung der höheren Rente länger gedulden als andere.

München – Zum ersten Juli steigen die Rentenbezüge. Ab kommenden Monat dürfen sich Rentner im Westen über 5,35 Prozent und Rentner im Osten über 6,12 Prozent mehr Rente freuen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärte, dass die deutliche Rentenanpassung eine gute Nachricht für die Menschen sei, „die durch ihre Arbeit jahrelang den Laden am Laufen gehalten“ hätten. Gerade angesichts der steigenden Preise und der internationalen Krisenlage sei es wichtig zu sehen, dass „unser Rentensystem funktioniert“, so Heil.

Rente: Zeitpunkt der Erhöhung nicht bei allen gleich

Es wartet also eine ziemlich satte Erhöhung auf Deutschlands Ruheständler. Doch aufgepasst: Nicht jeder Rentner erhält bereits am ersten Juli mehr Geld als in den vergangenen Monaten. Wann die Rentenerhöhung greift, hängt nämlich von einem individuellen Faktor ab.

Der Rentenbeginn spielt hierbei eine maßgebliche Rolle. Darauf weist jetzt die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin hin. Wer bis März 2004 berentet wurde, erhält die angepasste Rente bereits Ende Juni. Hat die Rente im April 2004 oder später begonnen, wird das Plus erst Ende Juli auf dem Konto sein.

Der Grund: Ein Teil der Rentner bekommt seine Rente als Vorauszahlung noch am Ende des Vormonats, der andere Teil erst am Ende des laufenden Monats. Die Zahlung erfolgt automatisch.

Die neun größten Mythen zur Rente Fotostrecke ansehen

Rente: Bescheid gibt Auskunft, wie viel mehr Geld es gibt

Wie viel mehr Geld es gibt, erfahren Rentner jedoch bereits frühzeitig. Dazu verschickt die Deutsche Rentenversicherung eine sogenannte Rentenanpassungsmitteilung. Daraus kann dann auch entnommen werden, wann die Rente ausgezahlt wird. Der Versand beginnt nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bereits am zehnten Juni.

Wer die höhere Rente bereits Ende Juni erhält, erhält auch die Rentenanpassungsmitteilung entsprechend früher, und zwar spätestens bis zum 27. Juni. (ph)

Unser kostenloser Renten-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.