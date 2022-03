Rente: Ukraine-Krieg könnte geplante Erhöhung im Juli 2022 verpuffen lassen

Von: Markus Hofstetter

Im Juli sollen die Renten kräftig steigen. Doch das heißt nicht unbedingt, dass sich die Rentner mehr leisten werden können. Der Ukraine-Krieg könnte die Erhöhung verpuffen lassen.

Berlin - Eigentlich sind es gute Nachrichten für 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Ihre Bezüge sollen in diesem Jahr kräftig steigen*. Nach aktuellem Stand gibt es zum 1. Juli 2022 im Westen ein Plus von 4,4 Prozent, im Osten von 5,1 Prozent. Die endgültigen Zahlen will die Bundesregierung Ende März vorlegen.

Doch der Ukraine-Konflikt* könnte die Erhöhung der Rente* verpuffen lassen. Denn der Krieg treibt vor allem durch steigende Energiepreise die Inflation an. Im Februar legten die Verbraucherpreise nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,1 Prozent zu. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 0,9 Prozent.

Rentenerhöhung Juli 2022: Inflation frisst zusätzliche Kaufkraft auf

Und es soll in diesem Umfang weitergehen. Das Ifo-Institut erwartet für das Gesamtjahr 2022 eine Inflationsrate von über fünf Prozent. DIW-Präsident Marcel Fratzscher geht von mindestens fünf Prozent aus - je nach Entwicklung des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen sogar von bis zu zehn Prozent. Das wäre eine nochmalige Steigerung gegenüber dem Vorjahr. 2021 war die Inflationsrate angeheizt von gestiegenen Energiepreisen mit 3,1 Prozent auf den höchsten Wert seit 1993 geklettert.

Damit droht den Rentnerinnen und Rentner selbst bei einer Erhöhung von 4,4 Prozent ein spürbares Minus bei ihrer Kaufkraft. Ihnen bliebe angesichts der Mehrkosten für Einkaufen, Tanken oder Heizen weniger in der Tasche als zuvor - wenn überhaupt etwas übrigbleibt. Betroffen wären vor allem Menschen mit geringeren Renten, da sie im Verhältnis einen größeren Anteil ihrer monatlichen Bezüge für Nahrungsmittel und Energie aufwenden müssen.

Energiegeld könnte nicht nur Rentnerinnen und Rentner entlasten

Angesichts der hohen Inflation könnten zusätzliche staatliche Transferleistungen Menschen mit geringen Renten, aber nicht nur die, unterstützen. Eine Form könnte das Energiegeld sein, das Baden-Württembergs grüner Finanzminister Danyal Bayaz für Ärmere und Familien ins Spiel gebracht hat. Aus seiner Sicht wäre ein „sozial gestaffeltes Energiegeld“ die richtige Maßnahme. „Das wäre eine Direktzahlung an Bürgerinnen und Bürger.“ Die Idee für ein Energiegeld stammt aus dem Grünen-Programm für die Bundestagswahl.

