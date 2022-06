Rente: Regierungsberater kritisiert Erhöhung – „Populistische und zukunftsfeindliche Maßnahmen“

Von: Patricia Huber

Rund 21 Millionen deutsche Rentner dürfen sich ab Juli über mehr Geld freuen. Doch der Renten-Berater der Bundesregierung hält die Erhöhung für einen Fehler.

Berlin – Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland erhalten vom 1. Juli an deutlich höhere Bezüge. Im Westen steigen die Renten um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent. Der Anstieg fällt in diesem Jahr so stark aus wie schon lange nicht mehr, was die gute Lohnentwicklung in Deutschland möglich macht. Doch es gibt auch Kritik: Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Axel Bösch-Supan, der die Regierung in Sachen Rente berät, hält die Erhöhung für zu „großzügig“.

Rente: Erhöhung auf dem Rücken der jüngeren Generation?

Die Rentenpolitik sei „ein Musterbeispiel, wie auf dem Rücken der jüngeren Beitragszahler-Generation populistische und zukunftsfeindliche Maßnahmen zugunsten einer großen Wählerklientel ergriffen werden“, sagt er gegenüber der Bild. Harte Worte für die Ampel-Koalition, die aufgrund der Inflation versucht, die Bürger zu entlasten. Doch viele Rentner leiden trotz steigender Bezüge unter den immer höher werdenden Lebenshaltungskosten.

Bösch-Supans Berechnungen zufolge hätte die Rente trotzdem nur um 3,9 Prozent steigen dürfen. Laut dem Renten-Experten erfolgt die von der Regierung beschlossene Erhöhung auf Kosten der jüngeren Generation. Schließlich muss diese die Rentenkassen finanzieren.

Rente: Arbeitsminister Heil sieht Rentenerhöhung positiv

Dabei bringt der demografische Wandel das Rentensystem an seine Grenzen: Immer weniger Menschen zahlen in die Rentenkasse ein, während immer mehr Menschen aus der Babyboomer-Generation in den Ruhestand gehen. Dann muss der Bund einspringen. Im vergangenen Jahr wurde die Rentenkasse mit rund 100 Milliarden Euro bezuschusst. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hingegen verteidigt die Rentenerhöhung und erklärte, dass es eine gute Nachricht für die Menschen sei, „die durch ihre Arbeit jahrelang den Laden am Laufen gehalten“ haben. (ph)