50.000 Euro Rente gewinnen: Rentenversicherung warnt vor tückischem Brief

Verwechslungsgefahr

Ein Schreiben verspricht eine Zusatzrente von 50.000 Euro. Doch hinter dem verlockenden Angebot verbirgt sich eine Datenfalle, warnt die Rentenversicherung.

München – 50.000 Euro Zusatzrente: Klingt ziemlich gut. Über einen solchen Haufen Geld würden sich sicherlich einige Menschen im Ruhestand freuen. Doch für die meisten wird das nur ein großer Traum bleiben, sofern sie nicht im Lotto gewinnen – oder bei einem anderen Gewinnspiel. So wie bei dem der Burda Direct GmbH. Die Firma des Offenburger Burda-Verlags versendet derzeit Gewinnspiel-Schreiben an etliche Haushalte. Das Tückische: Sie ähneln den Schreiben der Deutschen Rentenversicherung (DRV).

Zusatzrente von 50.000 Euro: Gewinnspiel-Schreiben führt in die Irre

In dem entsprechenden Brief wird mit „Ihre Zusatzrentensicherung“ betitelt. Dann soll man sich per freigerubbelten Code für „die Chance auf die Zusatzrente von 50.000 Euro“ registrieren, wie es in dem Schreiben steht, das dem SWR vorliegt. Das Logo und der Briefkopf sind dem der DRV zum Verwechseln ähnlich. Und auch der Aufbau erinnert sehr stark an den des offiziellen Rentenbescheids.

Doch natürlich handelt es sich hier nicht um ein großzügiges Angebot durch den Verlag. Vielmehr geht es dabei um das Sammeln von Daten. Schließlich beschreibt sich die Burda Direct, die das Gewinnspiel durchführt, auf der eigenen Website unter anderem als „Full-Service-Spezialist für Konsumentendaten“.

Verbraucherzentrale rät: Falschen Renten-Brief direkt entsorgen

Auch die Verbraucherzentrale bestätigt gegenüber dem SWR: „Aus den meist sehr klein gedruckten Datenschutzinformationen der Gewinnspiele wird deutlich: Es geht um das Einsammeln persönlicher Daten.“ Diese würden dann weiterhin für Werbezwecke verwendet. Häufig werden auch die Gespräche bei Anruf genutzt, um Abonnements zu verkaufen, warnt die DRV.

Daher rät die DRV auch, der Datennutzung bei Anruf aktiv zu widersprechen – zumindest, sofern man nicht möchte, dass die persönlichen Daten für Werbung genutzt werden. Am besten ist es laut Verbraucherzentrale aber, den Brief direkt zu entsorgen. Im schlimmsten Fall droht eine Flut an Werbe-Mails, Post und Anrufen. (ph)

