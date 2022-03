Rentner erhält Geldgeschenk zum Geburtstag - Sozialamt reagiert mit Härte

Von: Markus Hofstetter

Anstelle einer Feier erhielt ein Rentner zum runden Geburtstag Geld für den Kauf eines E-Bikes. Das gut gemeinte Geschenk kostet ihm die Grundsicherung.

München - Verwandte und Freunde wollten einem Rentner zu seinem 70. Geburtstag eine Freude machen*. Doch die gute Absicht geriet zu einem Desaster, wie Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei auf Twitter berichtet.

„Hans ist Rentner und wird durch Grundsicherung aufgestockt (SGB XII). Zu seinem 70. Geburtstag wollten Freunde und Familie ihm eine große Feier schenken, aber: Corona*. Stattdessen kamen 1600 Euro für ein E-Bike zusammen, das Hans braucht, da sein Auto kaputt ist“, schreibt Steinhaus. Dieses Geld wurde auf das Konto des Jubilars überwiesen, der sich davon das E-Bike kaufte.

Sozialamt kürzt Rentner nach Geldgeschenk Bezüge

Doch alle haben das Sozialamt nicht auf der Rechnung gehabt. Die Behörde hat das Geld kurz darauf abzüglich eines Freibetrags von 50 Euro voll angerechnet. Das bedeutet, „dass diese 1150 Euro nun monatlich von seiner spärlichen Grundsicherung abgezogen werden“, beschwert sich Steinhaus. Wiese dürften Rentner kein Geschenk bekommen? Es wäre ihm doch auch nicht abgezogen worden, hätte die Familie ihm das E-Bike direkt überreicht.

Auch bei Hartz IV* seien die Regelungen zu Geschenken ähnlich und führten oft dazu, dass Geldgeschenke auch zu Weihnachten und Geburtstag mit den Leistungen verrechnet werden. „Wieso werden armen Menschen sogar Geschenke unmöglich gemacht?“, beendet Steinhaus ihren Post, wobei sie noch auf die Altersarmut aufmerksam macht.

Rentner reichte Klage vor Sozialgericht ein

Wie die WAZ berichtet, landete der Fall vor dem Sozialgericht. Demnach argumentierte die Anwältin des Rentners, dass es sich bei dem Geldgeschenk um eine „zweckgerichtete Zuwendung“ handele und daher nicht als Einkommen gewertet werden dürfe, zumal es eine einmalige Zuwendung zu einem Jubiläum sei. Zudem führte die Anwältin die Regelung der Bundesagentur für Arbeit an, wonach man von einer Anrechnung absieht, wenn Geldgeschenke mit einer Zweckbestimmung verbunden seien.

Einem Rentner wurde ein Geldgeschenk, für das er sich ein E-Bike kaufte, zum Verhängnis (Symbolbild). © Westend61/imago

Auch, dass das Sozialamt nur einen Freibetrag von 50 Euro verrechnete, kritisierte die Anwältin. Da sich an dem Geschenk mehrere Personen beteiligt hätten, müsste für jede dieser Personen ein solcher Freibetrag gewährt werden.

Sozialgericht lehnt Widerspruch des Rentners ab

Das angerufene Sozialgericht hat laut WAZ den Widerspruch nach einer Härtefallprüfung abgelehnt. Demnach handele es sich in diesem Fall nicht um einen Pauschalabzug. Entsprechend der Einkommensdefinition nach § 82 SGB XII sei es rechtlich nicht von Bedeutung, ob Geld für den Fahrradkauf oder ein Geldwert in Form des Fahrrads überreicht worden sei. Änderungen in persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen seien immer anzugeben.

Geradezu zynisch klingt die Antwort des Sozialgerichts auf die Frage, wie der Rentner nun ohne Verkauf des Bikes unter Wert seinen Lebensunterhalt bestreiten solle. „Praktisch stehen dem Kläger trotz Fahrradkauf Möglichkeiten zu Verfügung, mithilfe des Fahrrads Einnahmen zu erwirtschaften, mit welchen er für seinen Lebensunterhalt aufkommen kann“, zitiert die WAZ aus den der Zeitung vorliegenden Unterlagen. Es gehe um eine rentable und nachhaltige Verwendung des Geldwertes. Ein möglicher Wertverlust des Fahrrads und die Notlage des Rentners seien eigenverschuldet.

