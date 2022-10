Höhere Rente statt Inflation: Mit Extra-Rentenpunkten zu mehr Geld im Ruhestand

Von: Lisa Mayerhofer

Die Inflation setzt vor allem Sparern zu. Ein Experte rät, dieses Jahr noch in Rentenpunkte zu investieren. Denn damit lassen sich nicht nur Steuern sparen.

München – Punkte sammeln kann man nicht nur beim Einkaufen, sondern auch für die Rente. Der Kauf von Rentenpunkten soll sich vor allem noch dieses Jahr lohnen, erklären Experten. Denn einerseits lassen sich so die Auswirkungen der Inflation auf das Ersparte eindämmen und andererseits Steuern sparen – von mehr Geld im Ruhestand ganz zu schweigen.

Rentenpunkte: Der Preis ist 2022 besonders niedrig

Wer in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, erhält Rentenpunkte, auch Entgeltpunkte genannt. Wer mehr verdient, bekommt demnach mehr Rentenpunkte. Aber auch für Kindererziehungszeiten, Berufsausbildung oder die Pflege von Angehörigen kann es Rentenpunkte geben. Dabei gilt: Je mehr Rentenpunkte, desto höher wird die Rente später sein.

Rentenpunkte kann man auch kaufen. Und das soll sich besonders in diesem Jahr lohnen. Denn der Kaufpreis für Rentenpunkte ändert sich jedes Jahr, da diese nach dem jeweiligen deutschen Durchschnittsentgelt berechnet werden. Wegen der schwachen Lohnentwicklung in den vergangenen Jahren ist auch der Preis für einen Rentenpunkt zurückgegangen. Während man 2021 noch 7726,63 Euro für einen Punkt zahlen musste, kostet er 2022 nur noch 7235,59 Euro, also fast 500 Euro weniger. 2023 wird er wieder teurer: Dann steigt der Preis auf etwa 8024 Euro.

Andreas Irion vom Bundesverband der privaten Rentenberater erklärt gegenüber der Bild: „Das ist ein Preisvorteil von 10,9 Prozent.“ Die Investition lohne sich, wenn man eine gute Chance auf ein langes Leben habe – und dementsprechend länger eine monatliche Rentenauszahlung erhält. „Die zusätzlich gezahlten Beiträge bekommt man nach 15 bis 20 Jahren wieder raus“, schreibt Bild. Weitere Vorteile: Die Rente ist inflationsgesichert und die Rentenbeiträge können von der Steuer abgesetzt werden.

Früher in den Ruhestand? Nicht alle dürfen Rentenpunkte kaufen

Der Kauf von Rentenpunkten ist eigentlich vor allem für die Menschen gedacht, die früher in Rente gehen und deshalb mehr Punkte sammeln wollen. Wer bis zur Regelaltersgrenze arbeiten, kann aber ebenso einzahlen. Auch für freiwillige Beitragszahler wie etwa Selbstständige kann sich das unter Umständen lohnen. Leider kann nicht jeder einfach Rentenpunkte kaufen: Man muss mindestens 50 Jahre alt sein und die Chance haben, auf mindestens 35 Beitragsjahre zu kommen, bis man 67 Jahre alt ist. Wer seine Regelaltersgrenze bereits erreicht hat, darf meist keine Rentenpunkte mehr kaufen.

Wer zusätzliche Rentenpunkte kaufen möchte, kann sich von der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen und dort einen Antrag stellen.