Rente: So frisst die steigende Inflation die Ruhestandsbezüge auf

Preisauftrieb

von Jonas Raab schließen

Während die Preise für Sprit, Lebensmittel und Dienstleistungen rasant steigen, stagniert die Rente. Die hohe Inflationsrate trifft Ruheständler deshalb besonders hart.

München/Berlin - Die Inflation, seit jeher Schreckgespenst der Deutschen, treibt ihr Unwesen: Die Preise steigen momentan so schnell wie seit zehn Jahren nicht mehr. Laut Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sind davon in erster Linie Rentner und Geringverdiener betroffen. Weil die meisten von ihnen in diesem Jahr keine Rentenerhöhung erhalten, frisst die Inflation ihre Bezüge immer schneller auf.

Im Mai sind die Preise in Deutschland gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent gestiegen. Das schlägt sich laut Statistischem Bundesamt vor allem an der Zapfsäule (+28%) und bei der Heizölbestellung (+35%) nieder, doch auch Lebensmittel werden immer teurer: Beispielsweise zahlt man für Konserven im Schnitt 13 Prozent mehr, für Speiseöl 11 Prozent. Vor allem bei Markenprodukten zogen Discounter wie Aldi und Lidl die Preise gehörig an. Im Merkur-Interview prognostiziert Dr. Jürgen Michels, Chefvolkswirt der Bayerischen Landesbank, für 2021 einen Anstieg der Inflationsraten von deutlich über drei Prozent.

Inflation wird für Rentner zum Problem – das sind die genauen Zahlen

Aber warum trifft das Rentner jetzt besonders hart? Dazu ein Blick zurück in den März 2020. Noch vor dem Inflationsboom im Frühsommer warnten die Linken im Bundestag vor einem negativen Renten-Trend. Als Grundlage dienten ihnen aktuelle Zahlen der Deutschen Rentenversicherung. Zwar sind durchschnittlichen Nettorenten von 2000 bis 2018 um 28 Prozent gestiegen - von 700 Euro im Monat auf 869 Euro im Monat. Doch steht dem laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes eine Inflation von 29,9 Prozent im gleichen Zeitraum gegenüber.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch warnte damals vor „sozialem Sprengstoff“ – und erklärte in der Neuen Osnabrücker Zeitung: „Wir können auf eine Katastrophe zusteuern, wenn das Rentenniveau nach 2025 weiter abgesenkt werden sollte. Dass die Rentenkommission zu scheitern droht, spricht Bände“, so der Politiker.

Die Inflation frisst die Rente auf – der Geschlechter-Unterschied überrascht

Die Inflation trifft nicht jeden Rentner gleich hart. So ist die durchschnittliche Netto-Versichertenrente bei Männern von rund 956 Euro Ende des Jahres 2000 auf rund 1114 Euro Ende des Jahres 2018 angestiegen. Der Zuwachs beträgt bei Männern demnach 16,5 Prozent. Obwohl Frauen in Deutschland immer noch deutlich geringere Altersbezüge zu Verfügung haben, stieg ihre Rente deutlicher: von rund 496 Euro Ende 2000 auf rund 719 Euro Ende 2018.

Rechnet man die Inflationsraten mit diesen Zahlen gegen, ist die Nettorente der Männer um 13,4 Prozent gesunken, die der Frauen um 14,8 Prozent gestiegen. Geschlechterübergreifend liegt der inflationsbedingte Nettorenten-Verlust zwischen 2000 und 2018 bei 1,9 Prozent. Und diese Zahlen stammen eben aus einer Zeit ohne Nullrunde und Inflationsboom.