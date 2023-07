Rente ab Juli 2023: Was sich für Rentner mit der Erhöhung ändert

Von: Mark Stoffers

Millionen Ruheständler erhalten ab dem 1. Juli mehr Rente. Allerdings muss eine Vielzahl von Rentnern durch die Anpassung eine Steuerklärung einreichen.

Berlin - Auf rund 21 Millionen Rentner in Deutschland kommen ab Juli einige Änderungen zu. Im Vordergrund steht dabei, dass ab diesem Monat die Rente steigt. Mit der Rentenerhöhung gehen die Altersbezüge im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent nach oben. Darüber hinaus kommt es mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung zur Angleichung des sogenannten Rentenwerts Ost an den im Westen, was ein Jahr früher als geplant passiert.

Durch die Rentenanpassung müssen sich unter anderem auch Witwen und Witwer auf Veränderungen einstellen. Aber wie viel mehr Rente beziehen Ruheständler ab Juli 2023 eigentlich?

Rente ab Juli 2023: Wie viel mehr Geld erhalten Rentner in Deutschland?

Durch die Rentenerhöhung erhält ein Rentner im Westen mit 1500 Euro Rente ab 1. Juli etwa 66 Euro mehr im Monat, im Osten gibt es etwa 88 Euro mehr. Es handelt sich aber um monatliche Brutto-Beträge. Hier sind Abzüge für Pflegebeiträge und Beiträge für die Krankenversicherung nicht inbegriffen.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung gilt die Erhöhung sowohl für Altersrentner als auch für diejenigen, die wegen Arbeitsunfähigkeit bereits früher in Rente gegangen sind und Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente haben. Die Rentenerhöhung kommt automatisch, was bedeutet, dass Empfänger für höhere Auszahlung nichts tun müssen.

Warum wird die Rente im Osten stärker angehoben als im Westen?

Das liegt an der sogenannten Angleichungstreppe: Bis 2024 sollte der Rentenwert Ost schrittweise an den im Westen angepasst werden, das wird nun schon in diesem Jahr erreicht. Der Rentenwert wird jährlich unter Berücksichtigung der Lohnentwicklung im Land angehoben.

Jährliche Rentenanpassung: Auch in diesem Jahr bekommen Rentner ab dem 1. Juli deutlich mehr Geld. © Jan Woitas/dpa

Nach fast drei Jahrzehnten unterschiedlicher Berechnung in den neuen Bundesländern, gilt ab Juli der einheitliche Wert von 37,60 Euro.

Mehr Rente ab Juli: Werden Ruheständler durch die Rentenerhöhung erstmalig steuerpflichtig?

Rentner können, nachdem sie ab Juli mehr Rente beziehen, erstmalig steuerpflichtig werden. Und zwar dann, wenn die Jahresrente nach Abzug des individuellen Rentenfreibetrags und steuermindernder Ausgaben – wie Krankheitskosten oder haushaltsnahe Dienstleistungen – den Grundfreibetrag von derzeit 10.908 Euro für Alleinstehende überschreiten.

Die Abgabe einer Steuererklärung wird somit zur Pflicht. Für Verheiratete gilt der doppelte Grundfreibetrag. Sie werden steuerpflichtig, sobald nach Abzügen in Summe mehr als 21.816 Euro Jahresrente übrig bleiben. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums werden durch die Rentenerhöhung nun zwar 109.000 Rentnerinnen und Rentner neu steuerpflichtig. Zum Jahresbeginn sind allerdings 195.000 Rentnerinnen und Rentner aus der Steuerpflicht entlassen worden. Grund hier, war die Anhebung des Grundfreibetrags auf die genannten 10.908 Euro. Mit bestimmten Ausgaben lässt sich die Steuerpflicht aufgrund der Rentenerhöhung auch umgehen.

Wird die Rente weiter steigen?

Nach Einschätzung der Rentenversicherung zeichnet sich auch fürs nächste Jahr ein erneuter Anstieg der Rente ab. Dazu heißt es vom Bundessozialministerium: „Aktuell abgeschlossene Tarifverträge sehen durchaus beachtliche Lohnerhöhungen vor. Sie werden sich dann in der Rentenanpassung zum 1. Juli 2024 abbilden.“

Während die Rente mit einem neuen Portal bereits die Zukunft eingeläutet hat, gestaltet sich ein langfristiger Blick auf die Entwicklung der Rente eher schwierig. Schließlich lässt kaum absehen, wohin sich die Löhne entwickeln. Zumindest ein Sinken der Renten ist rechtlich durch eine Schutzklausel ausgeschlossen. Die „Rentengarantie“ sorgt dafür, dass die Renten gleich bleiben, selbst wenn die Löhne sinken sollten. Steigen die Einkünfte nach einer Lohn-Delle wieder an, können die dann folgenden jährlichen Rentenerhöhungen zum Ausgleich schwächer ausfallen.

Erhöhung der Rente ab Juli: Wann steigen die Rentenbeiträge?

Die Rentenbeiträge bleiben – unabhängig von der Erhöhung der Rente ab Juli - nach einer Vorausschätzung der Rentenversicherung in den nächsten drei Jahren beim heutigen Stand von 18,6 Prozent. 2027 wird aber dann mit einem Anstieg auf 19 und 2028 auf 20 Prozent gerechnet.

Mehr Geld für Rentner: Rekorderhöhung der Rente kommt bei Ruheständlern kaum an

Während viele Arbeitnehmer zweifeln, dass sie es bis zur Rente durchhalten, können sich Rentner kaum über die Rekorderhöhung ihrer Rente ab Juli freuen. Durch die Inflation und die gestiegenen Beiträge bleibt am Ende nicht so viel von der Rentenanpassung nicht so viel übrig, wie sich wohl viele Ruheständler in Deutschland erhofft hatten. (mit Material der dpa)