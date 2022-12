Rente mit 63? Scholz will weniger Frührentner – „Fällt vielen schwer“

Scholz zufolge falle es vielen Menschen schwer, bis zur vorgesehenen Rentenaltersgrenze zu arbeiten. © Bernd Settnik/dpa

Manche Ökonomen halten sogar ein Renteneintrittsalter von 70 Jahren für geboten. Die Statistik für Deutschland sieht aktuell anders aus. Kanzler Olaf Scholz will gegensteuern.

Berlin - Immer mehr Menschen in Deutschland gehen vorzeitig in Rente. Die ohnehin unter Arbeitskräftemangel leidende Wirtschaft stellt das vor zusätzliche Probleme. Kanzler Olaf Scholz (SPD) will nun erreichen, dass mehr Menschen erst mit 67 Jahren in Rente gehen anstatt, wie es häufig der Fall ist, bereits mit 63 oder 64 Jahren.

„Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können“, sagte er den Funke-Zeitungen und der französischen Zeitung Ouest-France. Das falle jedoch vielen Menschen schwer, fügte er hinzu.

Renteneintrittsalter in Deutschland: Ökonomen plädieren für 70 Jahre

Während die Rente im Ausland für viele eine Option sein kann, fordern Ökonomen und Arbeitgebervertreter - auch zur Stabilisierung des Rentensystems - eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre. Die Ampel-Koalition hatte in ihrem Koalitionsvertrag jedoch vereinbart, dass es keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von derzeit 67 Jahren geben soll.

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) hatte am Samstag (10. Dezember) Zahlen vorgelegt, wonach viele Menschen hierzulande bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Der noch Anfang des Jahrtausends beobachtete rasante Anstieg der Erwerbstätigenquote bei den über 60-Jährigen sei in den vergangenen fünf Jahren weitgehend zum Stillstand gekommen.

Rente mit 63: Viele Menschen in Deutschland nutzen den abschlagsfreien Weg

Eine Ursache dafür sei die „Rente mit 63“, also die seit 2014 bestehende Möglichkeit eines frühzeitigen Rentenbezugs ohne Abschläge für Menschen, die 45 Versicherungsjahre aufweisen können. Im vergangenen Jahr nutzten nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung fast 270.000 Neurentner den abschlagsfreien Weg. Das waren 26,3 Prozent aller neuen Renten.

Zudem gehen dem BiB zufolge vermehrt Menschen vor der Regelaltersgrenze in den Ruhestand und nehmen dafür Abschläge bei der Rentenhöhe in Kauf. Diese Gruppe mache unter allen, die 2021 erstmals eine Altersrente bezogen, etwa ein Viertel aus. Im Schnitt gingen sie knapp 28 Monate vor der Regelaltersgrenze in den Ruhestand. (AFP/dpa/frs)