Rente mit 63: Früher Ruhestand immer beliebter

Von: Patricia Huber

Immer mehr Menschen gehen frühzeitig in den Ruhestand. © Michael Gstettenbauer/Imago Images

Immer mehr Menschen gehen frühzeitig in den Ruhestand. Doch das hat hohe Kosten für den Fiskus zur Folge.

Berlin - Die Regelaltersgrenze für den Renteneintritt* wird noch bis 2029 schrittweise angehoben. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 gilt dann die Grenze von 67 Jahren. Doch es gibt auch Möglichkeiten, schon früher in den Ruhestand zu gehen. Wer beispielsweise mindestens 45 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat, kann in Rente* gehen – und zwar ohne Abschläge. Das nennt sich dann „Rente für besonders langjährig Versicherte“.

Rente mit 63: Wer wann gehen darf

Dieses Rentenmodell wird auch gerne noch „Rente mit 63*“ genannt, denn alle vor 1953 geborenen konnten mit diesem Modell mit 63 Jahren in Rente gehen. Für alle jüngeren Jahrgänge wurde auch hier das Eintrittsalter schrittweise angehoben. Eine Übersicht finden Sie hier:

Geburtsjahr Altersgrenze vor 1953 63 Jahre 1954 63 Jahre und zwei Monate 1955 63 Jahre und sechs Monate 1956 63 Jahre und acht Monate 1957 63 Jahre und zehn Monate 1958 64 Jahre

Rente mit 63 immer beliebter - hohe Kosten für den Staat

Wie die Bild nun berichtet, nehmen immer mehr Menschen die „Frührente“ in Anspruch. 2021 wurden 254 337 neue Anträge für die Rente für besonders langjährig Versicherte bewilligt. Im Jahr zuvor waren es noch 2,5 Prozent weniger.

Seit der Einführung im Jahr 2015 haben bereits 1,74 Millionen Menschen dieses Rentenmodell in Anspruch genommen. Ursprünglich hatte die Bundesregierung nur mit 1,4 Millionen gerechnet, also mit 340.000 weniger.

Versicherte, die diese Rente beziehen, haben logischerweise auch sehr lange eingezahlt und erhalten dadurch auch eine hohe monatliche Rente. Im Schnitt liegt diese bei 1.547 Euro im Monat – was den Staat natürlich einiges kostet. Die Gesamtausgaben für die abschlagsfreie Rente werden Bild-Angaben zufolge schon im Frühjahr auf über drei Milliarden Euro pro Monat steigen. (ph)