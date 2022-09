Verdienstgrenze: Dieser Ampel-Beschluss wird Frührentner freuen

Kabinettsklausur

Frührentner durften bislang maximal 6300 Euro pro Jahr hinzuverdienen, ohne dass ihre Bezüge gekürzt wurden. Das hat die Ampel nun geändert.

Berlin – Rente beziehen und gleichzeitig Geld verdienen: Das ist ab 2023 für Frührentner möglich. Sie können dann in unbegrenzter Höhe durch eine Beschäftigung hinzuverdienen, ohne ihre Rentenzahlungen zu gefährden. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch den Wegfall der bisher geltenden Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten zum Jahreswechsel.

Auch Frührentner dürfen ab 2023 unbegrenzt Geld verdienen

Bisher darf erst ab Erreichen der Regelaltersgrenze bei der Rente – derzeit abhängig vom Lebensalter zwischen 65 und 67 Jahren – grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdient werden. Wer früher in Rente geht, hätte nach geltender Rechtslage im kommenden Jahr nur maximal 6300 Euro pro Jahr hinzuverdienen dürfen. Bei einem Überschreiten des Betrags wäre es zu einer Kürzung oder gar zu einer Streichung der Rente gekommen.

Im Zuge der Corona-Pandemie war die Zuverdienstgrenze allerdings vorübergehend bereits deutlich angehoben worden. Zuletzt lag sie bei 46.060 Euro pro Jahr. Hiermit habe die Regierung „gute Erfahrungen gemacht“, erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Die Regierung ermögliche „nun dauerhaft, den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand flexibel zu gestalten.“

Hubertus Heil sieht „wichtiges Signal“

Auch im Bereich der Erwerbsminderungsrenten würden durch die Gesetzesänderung die Hinzuverdienstmöglichkeiten merklich verbessert, erklärte Heil. „Das ist ein wichtiges Signal für erwerbsgeminderte Menschen, denen wir damit eine Brücke in den Arbeitsmarkt bauen.“

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger begrüßte den Beschluss der Regierung: „Die geplante Lockerung setzt endlich das klare Signal, dass Arbeiten auch nach Rentenbeginn möglich und sogar wünschenswert ist. Unternehmen können sich so in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels wertvolle und erfahrene Beschäftigte sichern. Der nächste Schritt muss jetzt der Wegfall der Förderung der Frühverrentung sein. Die abschlagsfreie Rente ab 63 sollte so schnell wie möglich auslaufen.“ (lma/AFP/dpa)

