Rente mit 70: Handwerker dagegen – „Politisches Amt kann man bis 90 ausführen, körperliche Jobs nicht“

Von: Patricia Huber

Muss das Rentensystem mit einem späteren Eintrittsalter gerettet werden? Ein Handwerker weist in einem Interview darauf hin, dass die Folgen körperlicher Arbeit dabei nicht mitgedacht werden.

Berlin – Das deutsche Rentensystem steht auf wackeligen Beinen. Besonders in den kommenden Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, wird die Finanzierung der Rente zum immer größeren Problem. Denn dann kommen auf immer mehr Ruheständler immer weniger Menschen, die in die Rentenkasse einzahlen. Dieses Problem hat auch Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf dazu bewogen, sich für ein späteres Renteneintrittsalter auszusprechen. Er wäre dafür, dass die Deutschen bis 70 arbeiten.

Rente mit 70 für Handwerker kaum möglich

Während Ökonomen diese Idee für durchaus sinnvoll halten, erhält die Rente mit 70 besonders in den sozialen Netzwerken eine Menge Gegenwind. Eine Twitter-Nutzerin merkt an, dass die Rente mit 70 vielleicht eine Option für Menschen ist, die im Büro arbeiten. Arbeiter in allen anderen Jobs könnten jedoch nicht so lange arbeiten – denn: „Der Körper ist dann bei den meisten im Eimer“, schreibt sie.

Auch Kevin Wöhe, der als Maler arbeitet, ist der Meinung, dass körperlich anstrengende Jobs bei der Renten-Planung beachtet werden müssten. „Man merkt, dass unterschätzt wird, wie sich 20, 25 Jahre im Handwerk bemerkbar machen“, sagt er Focus.de. Mit 40 würden sich bei jedem erste Wehwehchen bemerkbar machen – wenn nicht sogar Schlimmeres. Er sei sich bewusst, dass es noch härtere Jobs gäbe, wie beispielsweise Gerüstbauer oder Dachdecker. Aber auch das Malern wird besonders im Sommer bei hohen Temperaturen zum „Knochenjob“, sagt er.

Ihm fehle bei der Diskussion um die Rente besonders die Empathie. „Ein politisches Amt kann man vermutlich bis 80 oder 90 ausüben, aber solche körperlichen Jobs nicht. Man kann das nur nachvollziehen, wenn man das selbst längere Zeit gemacht hat“, merkt er gegenüber Focus.de an.

Heil lehnt Rente mit 70 ab – und spricht sich für Flexibilität aus

Immerhin: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt die Erhöhung des Renteneintrittsalters konsequent ab. „Was ich richtig finde, ist der flexible Übergang in den Ruhestand. Das ist vollkommen in Ordnung“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Aber die Vorstellung, dass man im Stahlwerk oder an der Supermarktkasse, als Polizistin oder als Krankenschwester bis 70 arbeiten soll, die können nur Leute haben, die in einer ganz anderen Welt leben.“ (ph/dpa)