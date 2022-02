Rente: Millionen Ruheständler erhalten unter 1200 Euro - trotz jahrzehntelanger Arbeit

Rentenniveu in Europe. Merkur.de vom 06.10.2021 und Union Invest vom 17.11.2021.

In Deutschland erhalten Ruheständler im Schnitt 51,9 % des letzten Nettoeinkommens.

In Italien 91,8%, in Österreich 89,9 %, in den Niederlanden 80,2%, in Frankreich 73,6 %.

In Deutschland arbeitet man dafür im Schnitt 39,1 Jahre, in Italien 32 Jahre, in Frankreich 35,4 Jahre, in Österreich bis 36,2 Jahre in den Niederlanden 40,8 Jahre.