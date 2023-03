Sozial-Verband warnt Rentner: Erste Pflegeheime wollen 300-Euro-Energiepauschale abbuchen

Von: Patricia Huber

In Pflegeheimen lebende Rentner sollten unbedingt ihr Konto im Blick behalten, mahnt der Sozialverband VdK. Denn erste Heime möchten die Energiepauschale abbuchen.

Dresden/Erfurt – Im Dezember 2022 war es endlich so weit. Alle Rentner in Deutschland haben ihre Energiepauschale in Höhe von 300 Euro ausgezahlt bekommen. Damit wollte der Staat Senioren in Zeiten hoher Energiepreise entlasten und ihnen finanziell ein wenig unter die Arme greifen. Doch droht Ärger: Denn manchen Ruheständlern könnte das Extra-Geld wieder genommen werden.

Pflegeheim forderte Energiepauschale: Rentner sollten vorsichtig sein

Der Sozialverband VdK warnt nun Bewohner von Pflegeheimen. Sie sollten ihre Kontobewegungen aktuell im Blick behalten. Grund dafür: In Sachsen hat ein Pflegeheimbetreiber angekündigt, die Energiepauschale von den Konten der Bewohner abzubuchen. Grund dafür seien die gestiegenen Energiekosten im Heim.

Doch ganz so einfach geht es nicht. „Aus unserer Sicht gibt es dafür keine Rechtsgrundlage“, erklärt Micaela Schwanenberg, Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Sachsen, gegenüber dem VdK. Schließlich seien die Kosten für das Pflegeheim fest im Heimvertrag geregelt – und darin sind in der Regel auch die Energiekosten enthalten. Zudem erhalten die Pflegeeinrichtungen laut VdK auch Geld aus einem Härtefallfonds, um die stark gestiegenen Energiekosten auszugleichen.

Daher rät die Verbraucherzentrale Sachsen bei Erhalt eines solchen Ankündigungsschreibens Widerspruch einzulegen. Auch das Konto sollte ganz genau im Blick behalten werden. Sollte das Pflegeheim die 300 Euro einfach so einziehen, können Betroffene das Geld über die Bank zurücküberweisen lassen. Außerdem warnt die Expertin: „Heimbewohnerinnen und -bewohner sollten das Geld keinesfalls selbst überweisen.“

Caritas-Heim forderte Energiepauschale als Spende

Doch bei dem Heim in Sachsen handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Laut VdK gebe es in anderen Bundesländern ähnliche Fälle. Bereits im Dezember gab es beim Thema Energiepauschale und Pflegeheime einen Fall aus Thüringen. Dort forderte ein Tochterunternehmen der Caritas die in Pflegeheimen lebenden Rentner auf, den Zuschuss dem Heim zu überlassen. Darüber berichtete der MDR.

„Da sie ja bei uns im Haus leben und wir auch mit erheblichen Kostensteigerungen zu kämpfen haben, bitten wir Sie, uns die Pauschale zu überlassen […]“, hieß es laut dem Bericht in einem Schreiben an die Bewohner. Der Geschäftsführer der Caritas-Trägerschaft erklärte später, dass lediglich um eine Spende gebeten worden sei. Das Problem: Im Anschreiben hieß es: „Bei Bewohner*innen, von denen wir über ein SEPA-Mandat verfügen, werden wir den Betrag einziehen“ und das Wort Spende tauchte überhaupt nicht auf. Sollte ein Pflegeheim also die 300 Euro einfordern, sollten Heimbewohner unbedingt widersprechen, da es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. (ph)