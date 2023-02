Wissen für Rentner: Fragen, die viele für die Rente haben, aber keiner stellt

Von: Lisa Mayerhofer

In Deutschland leben rund 16 Millionen Menschen im Rentenalter – Tendenz steigend. Trotzdem wissen viele nicht, wie unser Rentensystem funktioniert – und worauf Rentner am besten achten sollten.

München – Bald werden die besonders geburtenstarken Jahrgänge Schritt für Schritt in Rente gehen. Berechnungen des Statistischen Bundesamts zufolge soll es bis 2035 in Deutschland etwa vier Millionen mehr Menschen im Rentenalter geben als zurzeit. Im vergangenen Jahr lebten rund 16 Millionen Menschen im Rentenalter in Deutschland.

Dies wird nicht nur das Rentensystem vor neue Herausforderungen stellen – auch Rentner selbst fragen sich: Was kann ich tun, wenn meine Rente nicht reicht? Und wer hat überhaupt Anspruch auf eine gesetzliche Rente?

Eine Übersicht über die drängendsten Fragen:

Wie kann ich meine Rente ausrechnen?

Auch wer noch jung ist und mitten im Erwerbsleben steht, sollte im Kopf haben, wie hoch seine Rente ungefähr ausfallen wird. Diese Frage wird mit steigendem Alter immer drängender. Denn die gesetzliche Rente wird in keinem Fall so fürstlich ausfallen wie das Gehalt zu Lebzeiten. Über die potenzielle Rentenhöhe informiert regelmäßig die Deutsche Rentenversicherung (DRV) in einem Brief.

Sonst kann man mithilfe der Rentenformel seine spätere Rente ungefähr schätzen:

Entgeltpunkte x aktueller Rentenwert x Rentenartfaktor x Zugangsfaktor = Monatliche Rentenhöhe

Wer die klassische Altersrente erhält und zur Regelaltersgrenze in den Ruhestand geht, kann die zwei letzten Faktoren bei seinen Berechnungen außen vor lassen. Der Rentenwert bezieht sich auf die Unterschiede zwischen Ost und West. Aktuell beträgt er für die alten Bundesländer 36,02 Euro und die neuen Bundesländer 35,52 Euro.

Entgeltpunkte, auch Rentenpunkte genannt, sammeln Arbeitnehmer während ihres Arbeitslebens ganz automatisch, indem sie Teile ihres Bruttogehalts in die Rentenkasse einzahlen. Wie viele Rentenpunkte man dann pro Arbeitsjahr erhält, hängt maßgeblich von zwei Faktoren ab: Dem eigenen Einkommen und dem jährlich neu berechneten Durchschnittsentgelt. Im Jahr 2022 lag das vorläufige Durchschnittsentgelt bei 38.901 Euro. Wer also genau so viel im Jahr 2022 verdient hat, hat genau einen Rentenpunkt erhalten.

Ab wann habe ich Anspruch auf eine gesetzliche Rente?

Nicht jeder hat Anspruch auf eine gesetzliche Rente: Dafür muss man erst einmal mindestens fünf Jahre lang Beiträge in die DRV eingezahlt haben und eine gewisse Wartezeit erfüllen. In der Regel kann ein Anspruch auf Altersruhegeld allerdings frühestens ab 63 Jahren bestehen.

Einzahlungen leistet jeder Arbeitnehmer automatisch über sein Gehalt – Selbstständige können dagegen freiwillige Zahlungen leisten. Wer Gefahr läuft, an der Fünf-Jahres-Hürde für den Anspruch auf die gesetzliche Rente zu scheitern, sollte sich von seinem Rentenversicherungsträger beraten lassen – durch freiwillige Zuzahlungen lasst sich beispielsweise Abhilfe schaffen.

Außerdem gibt es noch Anrechnungsmöglichkeiten wie etwa Kindererziehungszeiten sowie Ersatzzeiten und Zeiten aus einem Versorgungsausgleich, einem Rentensplitting und anteilig aus einer geringfügigen versicherungsfreien Beschäftigung wie einem Minijob.

Was passiert, wenn meine Rente nicht reicht?

Wer längere Arbeitspausen eingelegt hat – beispielsweise wegen Kindern oder der Pflege der Angehörigen – oder auch einfach nur unterdurchschnittlich verdient hat, dem winkt im Alter eine magere gesetzliche Rente. Betroffene können in diesem Fall eine Grundsicherung beantragen.

Wie viel Grundsicherung Sie bekommen, hängt von Ihrem Einkommen und Vermögen, bzw. dem Ihres Partners ab. Zum Einkommen gehören neben der Rente auch andere Einkünfte wie beispielsweise aus einer Vermietung oder Zinsen. Darüber hinaus muss das Vermögen (Bargeld, Wertpapiere, Immobilien, sofern nicht selbstgenutzt) unter einer gewissen Grenze liegen – das Schonvermögen beträgt bei Alleinstehenden 5000 Euro; bei Paaren 10.000 Euro.

Als einfache Faustregel gilt laut DRV: Wenn Ihr gesamtes Einkommen unter 924 Euro liegt, sollten Sie prüfen lassen, ob Sie Anspruch auf Grundsicherung haben.

Was kommt 2023 auf Rentner zu?

Dieses Jahr gibt es einige Neuerungen für Rentner: So fällt seit Januar die Hinzuverdienstgrenze für vorgezogenen Altersrenten weg. Frührentner mit einem Nebenjob können also beliebig viel hinzuverdienen, ohne dass ihre Rente gekürzt wird. Bei Beziehern von Erwerbsminderungsrenten steigen die Hinzuverdienstgrenzen von derzeit 6300 Euro im Jahr je nach Einzelfall auf bis zu 34.500 Euro.

Ab Juli folgt dann aller Voraussicht nach eine weitere Rentenerhöhung. Dann steigt der Rentenwert wohl um 3,5 Prozent im Westen und um gut 4,2 Prozent im Osten. Der Rentenzahlbetrag liegt aktuell durchschnittlich bei 1089 Euro. Mit der Steigerung um zuvor genannte Prozentsätze dürften sich Rentner im Westen auf 38 Euro mehr, im Osten sogar auf knapp 46 Euro mehr freuen.

Wichtig für angehende Ruheständler: Die Altersgrenze für die reguläre Altersrente steigt zudem 2023 auf 66 Jahre. Das gilt für Versicherte, die 1958 geboren wurden und im nächsten Jahr 65 werden, so die DRV. Für diejenigen, die später geboren wurden, erhöht sich das Eintrittsalter weiter. 2031 ist die reguläre Altersgrenze von 67 Jahren erreicht.

Früher in Rente – was sollte man dabei beachten?

Viele Senioren peilen allerdings einen früheren Renteneintritt an. Das macht die Altersrente für langjährig Versicherte (35 Versicherungsjahre) und besonders langjährig Versicherte (45 Versicherungsjahre) möglich. Diese wird auch gerne als „Rente mit 63“ bezeichnet – doch das trifft wortwörtlich nicht auf alle Jahrgänge zu. Nur diejenigen, die vor 1953 geboren sind, können seit dem 1. Juli 2014 mit Vollendung des 63. Lebensjahres ohne Abschläge früher in den Ruhestand, wenn sie genug Versicherungsjahre verbuchen können.

Da das Rentenalter jedoch gerade schrittweise angehoben wird, verschiebt sich auch das Eintrittsalter mit dem Geburtsjahr auf einen späteren Zeitpunkt – betroffen sind davon die Jahrgänge 1953 bis 1963. Die Geburtsjahrgänge ab 1964 können abschlagsfrei erst mit 65 Jahren in eine verfrühte Rente gehen.

Doch was ist, wenn man früher in Rente gehen möchte, aber diese Anforderungen nicht erfüllt, also nicht auf genug Versicherungsjahre kommt? Dann ist ein früherer Renteneintritt in der Regel mit Abschlägen verbunden. Denn: Für jeden Monat, den man vor dem regulären Erreichen der Altersgrenze in Rente geht, muss man 0,3 Prozent der Rentenbezüge abdrücken. Dieser Abschlag bleibt dann auch dauerhaft bestehen – also nicht nur bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze. Wer beispielsweise bereits mit 63 statt mit 67 Jahren in Rente gehen möchte, erhält monatlich 14,4 Prozent weniger Geld von der DRV.

Rente und Steuern: Was wird von der Rente abgezogen?

Rente ist nicht gleich Rente: Die Zahlungen aus der gesetzlichen Rente sind steuerpflichtig. Wie hoch der zu versteuernde Teil Ihrer Rente ist, bestimmt dabei das Jahr Ihres Renteneintritts und beläuft sich bis 2040 auf 100 Prozent. Wer beispielsweise 2022 in den Ruhestand gegangen ist, muss 82 Prozent seines Renteneinkommens versteuern. 2023 steigt der Wert auf 83 Prozent. Das bedeutet: Wer sich dieses Jahr zur Ruhe setzt, für den sind nur 17 Prozent seiner gesetzlichen Rente steuerfrei.

Immerhin gibt es für Rentner aber auch einen Grundfreibetrag, für den keinen Steuern gezahlt werden müssen. Dieser steigt in diesem Jahr ebenfalls – und zwar auf 10.908 Euro. Bei verheirateten Paaren oder Menschen in eingetragenen Lebenspartnerschaft gilt der doppelte Wert. Neben Steuern fallen auch Sozialabgaben auf die gesetzliche Rente an. Dazu gehren Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung.

Was passiert, wenn ich im Ruhestand ins Ausland ziehe?

Immer mehr Rentner zieht es im Ruhestand ins Ausland. Wer nur ein paar Monate in einem südlicheren Land wie etwa Spanien „überwintert“, für den ändert sich kaum etwas. Wer allerdings dauerhaft auswandern möchte, sollte unbedingt die DRV darüber informieren, um weiter seine Rente zu erhalten.

Dabei gilt: Wer in ein Land innerhalb der EU zieht, braucht keine Einschränkungen zu befürchten. Dasselbe gilt für Länder, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht, wie etwa die USA oder die Türkei. Wenn man allerdings in ein Land auswandern möchte, das nicht zur EU gehört und mit dem auch kein Sozialversicherungsabkommen besteht, kann es zu Abzügen bei der Rente kommen. Wie hoch diese Abzüge im Einzelfall sind, wird individuell ermittelt.

Dazu lohnt es sich, vor dem Auswandern zu checken, wie hoch die Lebenshaltungskosten sein werden und wie es um die Sicherheit und Gesundheitsversorgung in dem Zielland bestellt ist. Gibt es ein soziales Netzwerk, das einem in der neuen Heimat im Ernstfall unter die Arme greifen kann? Und welche Anforderungen stellt das Zielland an Einwanderer im Ruhestand? Einige Länder locken deutschen Ruheständler sogar mit Steuervorteilen – wie etwa Griechenland, das als Steuerparadies für Rentner bekannt ist.