Immer mehr Frührentner: Jetzt will Olaf Scholz den Trend stoppen

Von: Patricia Huber

Mit über 60 Jahren noch arbeiten: Das kommt für immer weniger Deutsche infrage. Doch der Trend hat weitreichende Folgen - für den Arbeitsmarkt und die Rentenkassen.

Wiesbaden – Das deutsche Rentensystem bedarf dringend einer Reform. Experten warnen immer wieder vor einem Zusammenbruch, da auf immer mehr Rentner immer weniger zahlende Arbeitnehmer kommen. Hinzu kommt das Problem des Fachkräftemangels, der sich durch den Renteneintritt der geburtenstarken Boomer-Jahrgänge wohl noch weiter verschärfen wird. Ein späterer Start in die Rente würde helfen. Selbst die Rente mit 70 war bereits im Gespräch – doch die deutschen Ruheständler wollen davon offenbar wenig wissen.

Rente: Erwerbstätigkeit im Alter stagniert

Wie Daten des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) jetzt zeigen, möchten immer weniger Menschen auch noch im höheren Alter arbeiten. Zwischen 2000 und 2015 hat sich die Erwerbstätigenquote bei Männern noch mehr als verdoppelt, bei Frauen sogar vervierfacht. Mittlerweile ist von diesem Trend jedoch nicht mehr viel zu sehen.

Mit dem Renteneintritt der um die 1950er Jahre geborenen Personen stagniert die Erwerbstätigen-Entwicklung. Laut BiB scheiden aktuell sehr viele bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus. Das ist noch früher als die Regelaltersgrenze. Maßgeblich beteiligt an dieser Entwicklung dürfte die Einführung der Rente mit 63 im Jahr 2014 sein. Seitdem kann jeder, der mindestens 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, mit 63 ohne Abschläge in die Rente gehen.

Rente der Babyboomer: Bleibt die Frührente beliebt?

Noch offen ist den BiB-Experten zufolge die Entwicklung bei den jüngeren, nach 1960 geborenen Babyboomern, die auf den Renteneintritt zugehen. Zum einen stiegen die Altersgrenzen auch für langjährig Versicherte an. Zum anderen sei schwer einzuschätzen, in welchem Umfang sie Abschläge für einen vorgezogenen Ruhestand in Kauf nehmen. In Deutschland erhöht sich bis 2029 das Alter für den Beginn der Rente schrittweise von 65 auf 67 Jahre. Für jene, die 1964 aufwärts geboren wurden, gilt künftig eine Regelaltersgrenze von 67 Jahren.

Die Zahlen zeigten, dass die Ausweitung der Erwerbstätigkeit in höhere Alter kein Selbstläufer sei, resümierte Elke Loichinger, Forschungsgruppenleiterin am BiB, die Entwicklungen. Um Arbeitskräfte länger im Erwerbsleben zu halten, müssten Anreize deutlich vor dem Eintritt in den Ruhestand erfolgen. „Wenn der Ruhestand erst einmal erfolgt ist, kommen nur wenige ins Erwerbsleben zurück“, betonte Loichinger.

Frührente: Kanzler Scholz möchte Trend entgegenwirken

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte jetzt angekündigt, dieser Entwicklung entgegenwirken zu wollen. „Es gilt, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können. Das fällt vielen heute schwer“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sieht Kanzler Scholz auch „Steigerungspotenzial“ beim Anteil von Frauen am Arbeitsmarkt. „Damit das hinhaut, müssen wir aber Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen ausbauen“, sagte er den Zeitungen. Zudem soll erleichterte Zuwanderung für mehr Arbeitskräfte sorgen. „Einiges können wir auffangen, indem wir bessere Startmöglichkeiten für junge Leute schaffen und in die berufliche Aus- und Weiterbildung investieren“, sagte der Kanzler. „Und zusätzlich werden wir auch Einwanderung aus anderen Ländern benötigen, um unseren Wohlstand sichern zu können.“ (ph/dpa)