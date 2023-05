Bis zu 50 Prozent Rabatt: Wo Rentner ordentlich sparen können

Von: Patricia Huber

Rentner können im Alltag eine Menge Geld sparen. Denn vielerorts gibt es Rabatte für über 65-Jährige oder Rentenausweis-Inhaber.

Hamburg – Mit dem Eintritt in die Rente erhalten Senioren meist auch weniger Geld. Denn mit dem Gehalt aus dem Arbeitsleben kann die Rente in der Regel bei weitem nicht mithalten. Damit Rentner aber trotzdem noch an Freizeitaktivitäten und Co. teilnehmen können, gibt es häufig Rabatte gezielt für diese Gruppe. Hierfür wird in der Regel der Rentenausweis benötigt. Mit dem Dokument im Scheckkartenformat können Ruheständler nachweisen, dass sie bereits in Rente sind.

Rente: Hier gibt es Rabatte für Senioren

Den Rentenausweis erhält man seit 2020 mit dem Begrüßungsschreiben der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Aber wo genau kann man nun als Rentner sparen? Das können Sie in folgendem Überblick nachlesen:

Kulturelle Institutionen: Museen, Theater oder Opernhäuser bieten häufig Rabatte für Rentner an. Auch manche Kinos bieten an bestimmten Tagen günstigere Tickets für Senioren an.

Zoos und Tierparks: Auch diese Freizeiteinrichtungen locken häufig mit günstigeren Tarifen für Rentner. Im Tierpark Hellabrunn in München sparen Rentner und Senioren ab 65 Jahren beispielsweise fünf Euro beim Tageseintritt.

Verkehr und Mobilität: Wer im Alter nicht mehr Autofahren möchte, kann auch beim Bahnfahren sparen. Die Deutsche Bahn hat verschiedene Angebote für über 65-Jährige. So gibt es zum Beispiel den „Super Sparpreis Senioren" oder auch die vergünstigte Senioren BahnCard für 38,90 Euro (BahnCard 25, 2. Klasse) oder für 122 Euro (BahnCard 50, 2. Klasse).

Öffentliche (Bildungs-)Einrichtungen: Auch in Bibliotheken oder Volkshochschulen gibt es oftmals Ermäßigungen für Rentner. Wer sich also im Alter weiterbilden möchte, kann auch hier sparen.

Schwimmbäder, Saunen & Co.: Gerade Thermen und Schwimmbäder sind bei Rentnern häufig beliebt. Auch dort gibt es oftmals vergünstigte Eintrittspreise.

Vereine und Sportclubs: Wer im Rentenalter Mitglied in einem Sportverein ist, kann auch hier sparen. Häufig fallen die Mitgliedsbeiträge für Senioren niedriger aus. Aber auch wer großer Fußball-Fan ist und seinen Verein unterstützen möchte, kann sparen. Beim FC Bayern München kostet die Mitgliedschaft für Senioren ab 65 nur 30 statt 60 Euro. Beim HSV kostet eine Fördermitgliedschaft für Rentner 40 Euro, statt den eigentlichen 60 Euro.

Bei einem Besuch im Museum, Theater oder in der Oper können Rentner in der Regel sparen. © Ute Grabowsky/photothek.net/Imago

Rente: Manche können sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen

Manche Rentner können sich außerdem auch vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. Wer nämlich eine geringe Rente hat und Grundsicherung empfängt, kann eine Befreiung beim Beitragsservice beantragen. Dann müssen die monatlichen 18,36 Euro nicht bezahlt werden.

Wer also seinen Rentenausweis zu Ausflügen und Aktivitäten bei sich trägt, kann eine Menge Geld sparen. Es lohnt sich, sich vor Ort nach Vergünstigen zu erkundigen. Denn die Rabatte unterscheiden sich von Kommune zu Kommune und es gibt keine einheitlichen Regelungen für Renten-Rabatte. (ph)