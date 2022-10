Rentnerin lebt in VW Bulli – weil sie keine Wohnung findet: „Ich will nicht wieder frieren“

Von: Patricia Huber

Im Alter auf einem Rastplatz wohnen. Das ist die Lebensrealität einer Rentnerin, die in ihrem VW Bulli lebt – weil sie keine Wohnung findet.

Berlin – Der Wohnungsmarkt ist angespannt. In den großen Städten wie München, Berlin oder Hamburg ist es nahezu unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Erst kürzlich forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mehr Engagement für Wohnungslose und bezahlbaren Wohnraum. „Bund, Länder, Kommunen, Genossenschaften und private Bauträger müssen jetzt gemeinsam Wege finden, um die Wohnungsnot schnell zu beheben, trotz steigender Kosten und fehlender Fachkräfte auch in der Baubranche“, sagte Steinmeier zum Tag der Wohnungslosen.

Rentnerin lebt seit acht Jahren in VW Bulli

Wie schwer es wirklich ist, eine Wohnung zu finden, muss auch eine Hamburger Rentnerin am eigenen Leib erfahren. Elisabeth Libera lebt mittlerweile seit acht Jahren in einem 30 Jahre alten VW Bulli. Dem Gefährt sieht man sein Alter deutlich an. Der Lack blättert ab, die Sitze sind teils aufgerissen – doch für die Frau ist der VW der einzige Zufluchtsort. Die Rentnerin ist wohnungslos, erzählt sie Bild.de.

Bevor sie in ihr Auto umzog, hatte die 69-Jährige eine Wohnung in Hamburg. Doch weil sie von ihrem Balkon die Tauben fütterte, musste sie ausziehen. „Vögel und Tiere generell sind mein Lebensinhalt“, erzählt sie. Früher arbeitete sie im Kunstgewerbe und stelle Kalender her – mit Bildern von Tauben. Doch die Liebe zu den Tieren wurde ihr zum Verhängnis: „Die Nachbarn waren verärgert“, sagt sie der Zeitung. Sie wurde aus der Wohnung geklagt.

Leben auf dem Rastplatz: Rentnerin in Sorge vor dem Winter

Ihre neue „Wohnung“ steht auf einem Rastplatz vor Berlin. Fortbewegung ist mit dem Bus nicht mehr möglich – die Batterie ist leer. Duschen kann sie bei der Raststätte. „Angst, dass mir hier was passiert, habe ich keine“, sagt die Rentnerin.

Aber ist es wirklich so unmöglich, eine Wohnung zu finden? Die Rentnerin sagt ja. Sie ist all die Jahre auf dem Wohnungsmarkt nicht fündig geworden. Ihre große Sorge ist der anstehende Winter. „Ich will nicht wieder frieren“, sagt Libera. Ihr Traum wäre eine Wohnung oder ein richtiger Camper. (ph)