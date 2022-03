Rente: So bekommen Sie jedes Jahr mehrere hundert Euro zusätzlich

Von: Lisa Mayerhofer

Auch im Ruhestand müssen Steuern gezahlt werden. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Die Rente wird schrittweise immer stärker versteuert. Dafür können Rentner in ihrer Steuererklärung viele Ausgaben geltend machen und mehrere hundert Euro bekommen.

Berlin - Rente* ist nicht gleich Rente*: Auch im Ruhestand müssen Steuern gezahlt werden. Dies ermöglicht Rentnern aber immerhin, mit einer Steuererklärung Geld zurückzubekommen. Denn nach der Übergangsregelung werden Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung schrittweise immer stärker besteuert*, während sich gezahlte Beiträge für die Altersvorsorge schrittweise in größeren Beträgen von der Steuer absetzen lassen.

So wird die Rente versteuert

Im Jahr 2040 soll der Anteil der Rente, der steuerpflichtig ist, dann bei 100 Prozent liegen. Dementsprechend sind zum Beispiel bei einem Rentner, der 2006 in den Ruhestand geht, 52 Prozent seiner Bezüge steuerpflichtig. Und bei einem Neurentner, der 2022 die Arbeitswelt hinter sich lässt, unterliegen schon 82 Prozent der Steuerpflicht.

Während Abzüge auch für Jahrgänge auch bei der Rente mit 63* in Kalkulation miteinfließen sollte, gibt es bei der Rente einen Steuerfreibetrag, der für alle gilt: 2021 lag dieser Freibetrag für Alleinstehende bei 9.744 Euro, 2022 wird er 9.984 Euro betragen. Für Verheiratete und eingetragene Lebenspartnerschaften gilt der doppelte Wert. Wer als Rentner auf mehr Einnahmen als den Steuerfreibetrag kommt, der muss jeden Euro über diesem Betrag versteuern - und zwar zu dem Prozentsatz, der galt, als er in den Ruhestand getreten ist.

Was Rentner dabei beachten sollten*: Die Einkommenssteuer zählt nicht nur für die gesetzliche Rente, sondern auch für etwaige andere Einkommen wie Miete, Betriebsrente oder Dividenden aus Aktien. Viele Rentner sollten also eine Steuererklärung abgeben - und können mit dieser bares Geld sparen.

Rente: Steuererklärung abgeben – welche Ausgaben Rentner von der Steuer absetzen können

Denn während immer mehr Rentner auf Hartz IV angewiesen sind, kann man auch im Ruhestand gewisse Ausgaben von der Steuer absetzen. Dies lohnt sich vor allem, wenn diese die Pauschalen, die das Finanzamt veranschlagt, übersteigen. Zu den für Rentner interessanten Ausgaben gehören zum Beispiel Sonderausgaben. Damit lassen sich die Kosten für die Kranken- und Pflegeversicherung, aber auch Spenden absetzen. Auch Werbungskosten können Rentner geltend machen - dazu gehören Kontoführungsgebühren und die Kosten für Steuer- oder Rentenberater.

Und wer sich eine neue Gehhilfe oder Brille geleistet hat, kann dies als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Auch Fahrtkosten zum Arzt können in diesem Bereich abgesetzt werden. Vorsicht: Dabei müssen die Beträge eine gewisse Grenze überschreiten, die sich nach der Höhe der Einnahmen richtet.

Rentner mit kleiner Rente: Hohe Beträge absetzen und viel sparen

Das heißt, wer eine eher kleine Rente bezieht, kommt schnell über die Grenze und kann hohe Beträge absetzen und viel sparen. Wenn es der Geldbeutel erlaubt, ist es in diesem Fall sinnvoll, sich in einem Jahr mehrere neue Geräte zu leisten (zum Beispiel sowohl neues Hörgerät als auch neue Brille), denn so lässt sich mehr von der Steuer absetzen.

Auch Handwerkerbesuche und Haushaltshilfen können zu 20 Prozent bei der Steuer geltend gemacht werden - und zwar unter haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Vorsicht: Abgesetzt werden können nur Lohn- und Fahrtkosten, nicht die Materialkosten. Wer viele Ausgaben geltend machen kann, kann so jedes Jahr durch eine genaue Steuererklärung mehrere hundert Euro herausbekommen. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA