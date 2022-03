Rente und Arbeit: Stiftung Warentest zeigt, wie sich ein später Ruhestand lohnen kann

Von: Lisa Mayerhofer

Immer mehr ältere Menschen arbeiten über das Renteneintrittsalter hinaus. Stiftung Warentest zeigt, ab wann Arbeit und Rente am lukrativsten sind.

Berlin - Die Lage von älteren Menschen auf dem Arbeits­markt hat sich in den vergangenen Jahren erheblich gewandelt, stellt das Statistische Bundesamt fest. Vor allem die Erwerbs­beteiligung der 60- bis 64-Jährigen hat laut Statistik so stark zugenommen wie in keiner anderen Alters­gruppe und ist in den letzten zehn Jahren von 41 Prozent auf 61 Prozent angewachsen. Aber auch bei den 65- bis 69-Jährigen stieg der Anteil von neun auf 17 Prozent.

Stiftung Warentest: Kombination aus Gehalt und Rente am lukrativsten

Laut Stiftung Warentest kann es sich lohnen, später in den Ruhestand zu gehen und weiter seinen Beruf auszuüben. Wer das Renteneintrittsalter erreicht hat und überlegt, weiter zuarbeiten, für den gibt es laut der Stiftung Warentest drei Möglichkeiten:

1. Regel­alters­rente und Arbeit kombinieren, also Rente und Gehalt beziehen.

2. Die Rente nicht beantragen und weiterhin vom Gehalt leben.

3. Vorzeitig in Alters­rente gehen und weiter­arbeiten.

Am lukrativsten ist laut dem Magazin die erste Möglichkeit. Denn: Wer eine Altersrente bezieht, darf unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Rente* gekürzt wird. Dabei gibt es zwei Varianten. Bei der ersten müssen Rentner über ihr Gehalt keine Rentenbeiträge mehr einzahlen und erhalten so ein um etwa 9,3 Prozent höheres Nettogehalt.

Noch besser ist aber die zweite Variante: Dabei zahlen die arbeitenden Rentner weiterhin in die Rentenversicherung ein und erhalten so eine höhere Rente. Diese Investition lohne sich nach mehreren Jahren, so Stiftung Warentest.

Weniger lukrativ: Renteneintritt hinauszögern und weiterarbeiten

Die zweite Möglichkeit ist, erst später die Rente zu beantragen und weiterhin nur sein Gehalt zu beziehen. Damit erhöht sich zwar der Rentenanspruch - allerdings entgeht einem dadurch auch die Rente, die man schon bekommen würde, schreibt Stiftung Warentest. Weiter in die Rentenversicherung einzuzahlen und nur Gehalt zu beziehen, lohne sich nur, wenn man sehr alt wird, erklärt das Magazin.

Wer als Frührentner vorzeitig in Altersrente geht, kann ebenso noch hinzuverdienen - und muss das meistens auch. Denn Frührentner erhalten eine viel kleinere Rente als die, die bis zur Regelaltersgrenze arbeiten. Dabei hat sich aber bei den Regelungen einiges getan: Frührentner können nun bis zu 46.060 Euro im Jahr verdienen, ohne dass ihnen die Rentenzahlung gekürzt wird. Die Regelung, die wegen der Corona-Pandemie eingeführt wurde, gilt vorerst bis Ende diesen Jahres.

Habeck für ein freiwilliges höheres Renteneintrittsalter - Gewerkschaft ist dagegen

Ohnehin stehen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor der Herausforderung eines drohenden Fachkräftemangels, wenn in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in die Rente gehen werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat deshalb ein freiwilliges höheres Renteneintrittsalter ins Spiel gebracht.

Habeck sagte dem Handelsblatt, auf einer freiwilligen Basis sollte es längere Lebensarbeitszeiten geben können. „Man sollte flexibel länger arbeiten können. Das wäre ein doppelter Gewinn: Wer will, kann sein Wissen, sein Können, seine Erfahrung noch länger einbringen. Davon können Betriebe und die Gesellschaft profitieren. Und wir könnten dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Wir sollten also über so etwas wie ein Renteneintrittsfenster sprechen, kein fixes Alter.“

Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sagte dagegen der dpa: „Was der Minister wissen sollte: Schon heute kann jede und jeder Beschäftigte über die gesetzliche Regelaltersgrenze weiter arbeiten, wenn sie oder er dazu gesundheitlich in der Lage ist. Das geltende Recht verbietet das nicht.“ Es setze sogar die geforderten Anreize.

Die wahren Probleme lägen nicht im Rentenrecht, sondern in dem für viele ältere Beschäftigte „zugemauerten" Arbeitsmarkt und in raren altersgerechten Arbeitsplätzen, so Piel. „Die braucht es nämlich dringend, damit Beschäftigte überhaupt bis zur Regelaltersgrenze arbeiten können. Hier wäre der Bundeswirtschaftsminister Habeck gefragt, an die Arbeitgeber harte Forderungen zu stellen, damit ältere Beschäftigte noch eingestellt werden und dann auch gesund und unter guten Bedingungen bis zum Renteneintritt arbeiten können."