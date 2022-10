Arbeitgeberchef schlägt Alarm: Dulger sieht Rentensystem „vor dem Zusammenbruch“

Von: Marcus Giebel

Rentensystem auf dem Prüfstand: In Deutschland nimmt die Zahl der Ruheständler immer weiter zu. © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Rainer Dulger macht sich Gedanken über die Zukunft Deutschlands. Dabei setzt sich der Arbeitgeberpräsident für Reformen im Renten- und Sozialsystem ein.

München - Das aktuelle Rentensystem in Deutschland hat laut Rainer Dulger keine Zukunft. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) findet im Interview mit der Bild sogar besonders drastische Worte für das Dilemma, in das sich die Bundesrepublik infolge der Demografie-Entwicklung manövriert hat. „Die Finanzierung unseres Rentensystems steht vor dem Zusammenbruch“, warnt der 58-Jährige.

Worauf er anspielt, ist klar: Im umlagefinanzierten Rentensystem erwirtschaften die aktuellen Erwerbstätigen die Rente für die Vorgängergenerationen, die nun ihren Ruhestand genießen. Was dem Staat in den kommenden Jahren auf die Füße fallen könnte, wenn die sogenannten Boomer-Jahre aus dem Arbeitsleben ausscheiden und deutlich weniger Jüngere die Lücken auf dem Arbeitsmarkt füllen können.

Rentensystem vor dem Zusammenbruch? „In 15 Jahren kommen auf 100 Beitragszahler 70 Rentner“

„Auf 100 Beitragszahler kommen derzeit etwa 50 Rentner, in 15 Jahren werden 100 Beitragszahler auf 70 Rentner kommen“, veranschaulicht Dulger das Problem. Daher fordert er „dringend eine Sanierung der Altersvorsorge“.

Bislang hat noch jede Regierung davor die Augen verschlossen, denn natürlich ist für eine Anpassung des Rentensystems alles andere als Applaus zu erwarten. Weil sich zwangsläufig die Frage stellen würde: Woher das Geld nehmen, das der Rentner-Generation fehlen würde? Auch Dulger betont: „Jeder in Berlin kennt diese Zahlen, aber keiner traut sich, darüber zu sprechen.“

Was der Arbeitgeberpräsident fordert: „Wir brauchen deshalb in der Sozialpolitik Prognosen wie in der Klimapolitik: Die Bundesregierung sollte regelmäßig über die künftige Entwicklung der Sozialbeiträge berichten. So wird der Handlungsdruck für alle sichtbar.“ Die Taktik, wir reden nicht über Probleme, dann lösen sie sich schon von allein, funktioniert hier eben nicht.

Rentenalter anheben? Dulger gegen „noch längeren Ruhestand“ infolge wachsender Lebenserwartung

Dulger plädiert dafür, „das Rentenalter zu dynamisieren“. Konkreter heißt das: „Das Renteneintrittsalter sollte an die Steigerung der Lebenserwartung gekoppelt werden. Es darf nicht sein, dass die weiter wachsende Lebenserwartung zu einem immer noch längeren Ruhestand führt.“

Ähnlich sieht es auch die „Initiative Neue soziale Marktwirtschaft“, die unter anderem das „Renteneintrittsalter ab 2030 an die Lebenserwartung koppeln“ würde. Dort heißt es auch klipp und klar: „Deutschland fährt besser mit einem demografiefesten Rentensystem“.

Sieht große Probleme auf Deutschland zukommen: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hält eine Anpassung des Rentensystems für dringend nötig. © IMAGO / Bernd Elmenthaler

Sozialstaat ohne Zukunft? Dulger befürchtet explodierende Kosten

Auch abseits dieses Themenkomplexes sieht Dulger Bedarf zu einem Umdenken. Stichwörter: Corona-Krise und Inflation. „Wir brauchen eine große Sozialreform, die die Dimension der Wirtschaftswährung und Sozialunion nach der Wiedervereinigung hat“, schreibt der einstige Südwestmetall-Chef der Ampel-Regierung ins Hausaufgabenheft.

Beim Blick in die Zukunft sieht Dulger auch hier schwarz: „So wie unsere Sozialversicherungen heute funktionieren, werden sie in den kommenden fünf Jahren nicht mehr funktionieren. Die Kosten werden explodieren. ‚Sozialstaat frisst Zukunft‘ darf nicht Realität werden.“

Die milliardenschweren Hilfspakete von SPD, Grünen und FDP hält er ebenso für richtig wie etwa die steuerfreie Einmalzahlung für Arbeitnehmer von bis zu 3000 Euro. Allerdings müsse es zudem „jetzt schnell unbürokratische Überbrückungskredite für diese Unternehmen“ - etwa Schreinereien, Bäckereien oder Wäschereien - geben. Denn es ist nicht wegzudiskutieren, dass die „Wirtschaft gerade an vielen Fronten kämpfen muss“. Hier zeige sich ganz besonders: „Die fetten Jahre sind vorerst vorbei.“ (mg)