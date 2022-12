Rente in der Türkei: Erdogan schafft Mindestalter für Eintritt ab

Von: Lisa Mayerhofer

Präsident Recep Tayyip Erdogan gab am Mittwoch bekannt, dass das Mindestalter für die Rente in der Türkei aufgehoben wird. © Christoph Soeder/dpa

Präsident Erdogan hat angekündigt, das Mindestalter für die Rente in der Türkei aufzuheben. Davon können Millionen Menschen profitieren – möglicherweise auch er selbst.

Ankara – Während in Deutschland die Stimmen immer lauter werden, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, passiert in der Türkei das Gegenteil: Präsident Recep Tayyip Erdogan gab am Mittwoch bekannt, dass das Mindestalter für die Rente in der Türkei aufgehoben wird.

Erdogan schafft Mindestalter für Renteneintritt ab

Damit erhalten mehr als zwei Millionen Türken nun die Möglichkeit, sofort in den Ruhestand zu treten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Bislang galt in dem Land ein Renten-Mindestalter von 60 Jahren für Männer und 58 Jahren für Frauen. Als Bedingung für den Renteneintritt gilt weiterhin eine Mindestanzahl von gearbeiteten Tagen.

Ob die Betroffenen von der neuen Möglichkeit auch Gebrauch machen können oder ob sie weiter arbeiten müssen, um ihr Einkommen zu sichern, ist schwer zu sagen: Die Türkei leidet unter einer grassierenden Inflation und extrem gestiegenen Preisen für Energie und Lebensmittel. Menschen mit niedrigem Einkommen oder Rente spüren die Auswirkungen deutlich – sie können sich nun viel weniger leisten.

Die Verbraucherpreise stiegen laut dem Statistikamt der Türkei im November um 84,4 Prozent. Im Vormonat hatte die Teuerung mit 85,5 Prozent den höchsten Stand sei 24 Jahren markiert. Einer Gruppe unabhängiger Ökonomen zufolge ist die tatsächliche Teuerungsrate im Land allerdings mehr als doppelt so hoch. Zudem habe die türkische Währung im vergangenen Jahr fast 30 Prozent ihres Wertes verloren.

Ökonomen geben Erdogan Schuld an grassierender Inflation

Im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken stemmt sich die türkische Notenbank auf Geheiß Erdogans nicht mit Zinsanhebungen gegen die Teuerung. Vielmehr senkte sie ihren Leitzins zuletzt mehrmals. Ökonomen machen deshalb Erdogans Finanzpolitik zu großen Teilen für die hohe Inflation verantwortlich.

Der Präsident bleibt bei seiner Linie – kündigte aber andere Reformen an. Neben der Abschaffung des Mindestalters für die Rente will er auch den Mindestlohn anheben – zum dritten Mal innerhalb eines Jahres. Dabei wird er sicher auch die kommenden Wahlen im Juni Blick haben und sich mit den Ankündigungen mehr Stimmen sichern wollen.

Die Opposition macht sich währenddessen schon Hoffnungen: Die Menschen hätten genug von Erdogan. „Sie sagen, es reicht. Du bist müde geworden, zieh dich zurück. Es wird eine neue Ära beginnen“, sagte der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Material der dpa und AFP