Rente nach 7200 Arbeitstagen: Erdogan schafft Renteneintrittsalter in der Türkei ab

Von: Patricia Huber

Mit der Abschaffung des Renteneintrittsalters macht der Türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen potenziellen Wählern ein frühzeitiges Wahlgeschenk. © IMAGO/Turkish presidency \ apaimages

Nach nicht mal 30 Jahren Arbeit in Rente gehen: Was für viele wie ein Traum klingt, ist in der Türkei wohl bald Realität – mit bislang unabsehbaren Folgen.

Ankara/Istanbul – In Deutschland wird derzeit über eine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters diskutiert. Statt mit 67 Jahren könnten die Menschen künftig mit 70 in Rente gehen. Dies würde dem Fachkräftemangel entgegenwirken und die Rentenkassen entlasten. Bei den Deutschen sorgt das jedoch für wenig Begeisterung. Währenddessen passiert in der Türkei das, was für viele deutsche Bald-Ruheständler wohl ein Traum wäre: Das Eintrittsalter wird abgeschafft.

Rente in der Türkei: 7200 Tage Arbeit genügen

Ende Dezember kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den großen Schritt an. Noch im Januar soll ein entsprechendes Gesetz verabschiedet werden. Dann gilt nicht mehr das Renteneintrittsalter von 60 Jahren für Männer und 58 Jahren für Frauen. Es folgt eine simple Regelung: Wer 7200 Tage sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat, kann in den Ruhestand gehen, berichtet tagesschau.de.

Zum Vergleich: Wer 2022 in Bayern fünf Tage die Woche gearbeitet hat, hatte rund 250 Arbeitstage. Mit der neuen Regelung wie in der Türkei könnte man somit nach rund 29 Arbeitsjahren in Rente gehen. Wer also bereits mit 16 zu arbeiten beginnt, beispielsweise mit einer Ausbildung, könnte sich damit bereits mit 45 Jahren in den Ruhestand verabschieden. Nur Staatsbedienstete müssen laut focus.de länger ran. Bei ihnen liegt die Grenze bei 9000 Tagen.

Türken zeigen sich begeistert: „Sollte man in Anspruch nehmen“

Bei der türkischen Bevölkerung sorgt diese neue Regel für Begeisterung. Vor den Renten- und Sozialkassen bilden sich lange Schlangen. Gegenüber tagesschau.de erklärte der Spielwarenverkäufer Murat, es sei mit „49 Jahren eigentlich noch zu früh“, in Rente zu gehen. „Aber wenn der Staat einem diese Möglichkeit bietet, sollte man sie auch in Anspruch nehmen, oder?“ Nach der alten Regelung hätte er noch elf Jahre arbeiten müssen.

Auch die 54-jährige Fatma freut sich über die neue Regelung. „Mein Mann ist in Rente, aber was nützt ein einziges Rentengehalt? Und dennoch: Gott segne Tayyip Erdogan! Ja, alles ist teurer geworden, aber das ist doch nicht seine Schuld“, machte sie ihren Standpunkt gegenüber tagesschau.de deutlich. Die Türkei ist wegen des Verfalls der Landeswährung Lira schwer angeschlagen. Die Inflation liegt derzeit bei 80 Prozent.

Rente bedeutet nicht gleich Ruhestand – viele arbeiten trotzdem weiter

Für Arbeitnehmer ist Erdogans Neuregelung besonders deshalb gut, weil sie so Rente beziehen und trotzdem arbeiten können. Das nützt besonders Bürgern, die aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage derzeit finanziell nicht mehr über die Runden kommen. Die neue Renten-Regelung bedeutet also keinesfalls, dass nun mehr Menschen in der Türkei die Füße hochlegen können. Vielmehr wird es voraussichtlich als zusätzliche Einnahmequelle genutzt.

Experten sehen das jedoch kritisch. „Das geht auf die Kosten kommender Generationen“, sagte der Wissenschaftler und Wirtschaftsexperte Senol Babuscu dem türkischen TV-Sender Karar, wie tagesschau.de berichtet. „Wie viel Schaden wir den zukünftigen Generationen damit zufügen, wird sich erst noch zeigen.“ Zudem wird es auch für den Staat teuer. Laut türkischem Arbeitsminister dürfte die Regelung umgerechnet mindestens fünf Milliarden Euro kosten.

Viele vermuten, dass sich Erdogan damit die Gunst der Wähler erkaufen will. Schließlich stehen 2023 wieder die Parlamentswahlen in der Türkei an. Ein Istanbuler machte gegenüber tagesschau.de deutlich, was er von der Taktik des derzeitigen Präsidenten hält: „Das ist doch ein Wahlgeschenk.“ Erdogan wisse, „dass seine Tage gezählt sind“. (ph)