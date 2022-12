Rente: Wirtschaftsweiser Werding will Beamten-Pensionen kürzen

Von: Lisa Mayerhofer

Der Wirtschaftsweise Martin Werding sieht dringenden Reformbedarf bei den Beamten-Pensionen. Er fordert zudem eine Eingliederung der Bundestagsabgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung.

Berlin – Beamte erhalten im Gegensatz zu Arbeitnehmern, die in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, im Ruhestand eine Pension. Diese fällt im Durchschnitt viel höher aus als die gesetzliche Rente. Der Wirtschaftsweise Martin Werding sieht nun dringenden Reformbedarf bei der Altersversorgung von Staatsbeamten. „Die Beamtenversorgung im Alter ist langfristig nicht tragfähig“, sagte Werding der Bild-Zeitung.

Pensionsansprüche: „Da kommt ein großes Problem auf uns zu“

Vor allem bei den Ländern hätten sich mittlerweile große Pensionsansprüche angehäuft, die nicht ausreichend durch Rücklagen gedeckt seien. „Da kommt ein großes Problem auf uns zu“, sagte der Ökonom. Hier seien Reformen nötig.

„Einerseits sind die Beamtenversorgungen sehr großzügig, da besteht Handlungsbedarf“, sagte Werding. „Anderseits sollte darüber nachgedacht werden, ob wirklich in allen Fällen hoheitliche Aufgaben erfüllt werden, also eine Verbeamtung wirklich notwendig ist.“ Da gebe es „sicherlich viele Fälle, in denen man die Situation kritisch hinterfragen muss“.

Bundestagsabgeordnete sollen in gesetzliche Rente eingegliedert werden

Darüber hinaus sollten mit jeder Verbeamtung auch zugleich Rücklagen für die Altersversorgung gebildet werden. Dadurch würden die finanziellen Folgen für die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen schneller spürbar, so Werding.

Der Wirtschaftsweise forderte zudem, auch Mandatsträger in die Rentenkasse einzahlen zu lassen: „Eine Eingliederung der Bundestagsabgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung sollten wir diskutieren.“ Die heutige Situation provoziere den Vorwurf, „dass Gesetze von Menschen beschlossen werden, die selbst davon nicht betroffen sind“. (lma/AFP)