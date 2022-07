Rentenbesteuerung: Wer muss eigentlich zahlen? Fast jeder Vierte ist betroffen

Von: Klaus Rimpel

Teilen

Viele Millionen Rentner in Deutschland zahlen Rentensteuer auf ihre Altersbezüge. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Wenn es um die Rentensteuer geht, werden nicht alle Bezieher in Deutschland gleich behandelt. Wir erklären, für wen das Einkommen ab wann zu versteuern ist.

Berlin - 2020 waren insgesamt rund 5,12 Millionen Senioren steuer­pflichtig – fast jeder vierte Rentner. Doch viele Senioren sind verunsichert, ob auch ihre Altersbezüge unter die Steuerpflicht fallen. Der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine hat nun berechnet, bis zu welcher Rentenhöhe 2021 keine Steuern anfallen: Bei einem Rentenbeginn 2021 bleibt eine jährliche Bruttorente von rund 14.100 Euro steuerfrei.

Wer 2005 oder früher in den Ruhestand getreten ist, muss bei einer Jahresbruttorente von bis zu rund 19.500 Euro keine Steuerzahlung befürchten.

Rentenbesteuerung: Für neue Jahrgänge steigt der steuerpflichtige Anteil

Der Grund dafür ist, dass nur die Rentner eine Steuererklärung abgeben müssen, deren Einkünfte den Grundfreibetrag überschreiten (2021: 9984 Euro, 2022: 10.347 Euro). Kompliziert wird das Ganze, weil für jeden neuen Rentnerjahrgang der steuerpflichtige Anteil der Rente um jährlich einen Prozentpunkt steigt.

So bleiben für Rentner, die in diesem Jahr in den Ruhestand gehen, nur noch 18 Prozent ihrer Rente steuerfrei – der Rest wird versteuert. Im Jahr 2040 werden alle Renten zu 100 Prozent versteuert. Die Tabelle zeigt, bis zu welchem Betrag Rentner ohne Zusatzeinkünfte keine Steuer zahlen müssen. Für Ehepaare gelten jeweils die doppelten Werte:

Überblick: Ab dieser Rentenhöhe müssen in Deutschland Steuern gezahlt werden. © fkn

Unser Rente-Newsletter informiert Sie jeden Mittwoch über neue Entwicklungen rund um Ihre Rente. Melden Sie sich jetzt an!

Die Rente erhöht sich ab Juli. Ein Experte erklärt, was Ruheständler dabei beachten sollten – und weist auf einen häufigen Denkfehler hin.