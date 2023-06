Mit 100 Euro mehr Rente im Monat: Das müssen Sie dafür tun

Von: Lisa Mayerhofer

Zahllose Arbeitnehmer freuen sich zum Ende ihres Erwerbslebens auf den wohl verdienten Ruhestand. Doch viele Arbeiter und Angestellte würden gerne auch noch länger arbeiten. Das kann sich lohnen.

München – Immer mehr Menschen in Deutschland gehen später in den Ruhestand als regulär vorgesehen. Ein Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass es lebenslang satte Zuschläge für die Rente gibt, wenn man den Renteneintritt nach hinten schiebt. Was gilt.

Immer mehr Menschen verschieben ihren Renteneintritt

Wer trotz Erreichen des Renteneintrittsalters weiterarbeitet, ist nicht allein: Wie die RND-Zeitungen unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) berichten, sammelten im Jahr 2017 insgesamt 4720 Menschen Rentenzuschläge an, weil sie den Renteneintritt nach hinten verschoben. 2018 waren es demnach 5902 und ein Jahr später 6756 Menschen.

In den Jahren 2020 und 2021 profitierten 7572 beziehungsweise 7532 Beitragszahler von einem Rentenaufschub. Dabei handelte es sich um Menschen, die die Regelaltersgrenze erreicht und mehr als 35 Beitragsjahre in der Rentenversicherung gesammelt haben. Für 2022 standen die Daten noch nicht zur Verfügung.

So hoch sind die Zuschläge fürs Hinauszögern der Rente

Wer seine Rente aufschiebt, erhält pro Monat einen Zuschlag von 0,5 Prozent. Pro Jahr ist das eine Erhöhung der Rente um sechs Prozent. Darüber hinaus erhöht sich die spätere Rente zusätzlich um die weiter gezahlten Beiträge. Das kann im Ruhestand dann einiges mehr an Geld bringen, wie eine Beispielrechnung der Deutschen Rentenversicherung zeigt:

Ein Durchschnittsverdiener (3.242 Euro pro Monat), der bei Erreichen der regulären Altersgrenze 45 Jahre Beiträge gezahlt hat, würde demnach gerade bei regulärem Renteneintritt eine monatliche Bruttorente in Höhe von etwa 1.539 Euro in den alten Bundesländern erhalten. Schiebt er allerdings seinen Renteneintritt um zwei Jahre auf und arbeitet weiter, beliefe sich sein Rentenanspruch laut DRV nach heutigen Werten auf knapp 1.800 Euro. Das sind in diesem Fall 261 Euro und 17 Prozent mehr, nach einem Jahr wären es also etwa 130 Euro Zuschlag.

Übrigens können Ruheständler seit diesem Jahr ohne Beschränkungen auch im Rentenbezug arbeiten. Denn die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten ist zum Jahresbeginn gestrichen worden. Damit und den oben skizzierten Zuschlägen will die Regierung weiter Anreize schaffen, dass Senioren auch im höheren Alter weiterarbeiten und dem drohenden Fachkräftemangel vorbeugen.

Mit Material der AFP