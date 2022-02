Seniorenbeirat kritisiert: Stadtwerke München kassieren beim Grundpreis ab

Von: Wolfgang DePonte

Wilhelm Kling ärgert sich über seine SWM-Gasabrechnung. © Marcus Schlaf

Die Gas-Preise steigen ungebremst. Aber jetzt schlägt ein Münchner Seniorenbeirat Alarm, weil ein großer Batzen der Preiserhöhung der Münchner Stadtwerke (SWM) hausgemacht ist.

München - Wilhelm Kling, Seniorenbeirat in Bogenhausen, kennt sich aus im Energiebereich. Der 77-Jährige war Jahrzehnte als kaufmännischer Angestellter für die Isar-Amper-Werke tätig. Wenn ihm die Energie-Abrechnung ins Haus flattert, dann schaut er ganz genau hin: Mit einem höheren Preis für sein Gas hat er gerechnet.

Und trotzdem ist er sehr verärgert: Denn wie er schwarz auf weiß belegen kann, macht fast 30 Prozent seines Preisaufschlags die Erhöhung des Grundpreises aus. Bei ihm sind dies 7,30 Euro im Monat, im Jahr 87,60 Euro. Kling: „Dass die Stadtwerke ausgerechnet jetzt den Grundpreis erhöhen müssen, wo der Preis ohnehin schon explodiert, verstehe ich einfach nicht.“

Energiepreise: Seniorenbeirat fordert Stadt München zum Einschreiten auf

Es sei nicht so, dass er Probleme habe, seine Rechnung zu bezahlen, aber vielen Münchnern ginge es anders. „Denken Sie an die, die Grundsicherung beziehen. Die bekommen jetzt von der Bundesregierung einen 130-Euro-Zuschuss, den jetzt praktisch die Stadtwerke kassieren. Das kann’s doch nicht sein.“

Kling ist enttäuscht von den Stadtwerken, der politischen Spitze der Stadt und vom Kämmerer - und fordert: „Eine Stadt sollte nicht wie ein Konzern geführt werden, sondern sozial handeln.“

Und was sagen die Stadtwerke? Als im November angekündigt wurde, dass für die 200.000 Kunden der Gas-Preis erhöht wird (neben dem Strompreis) und ein Zwei-Personen-Haushalt ab Januar 2022 mit Mehrkosten von rund 23 Euro im Monat rechnen müsse, wurde dies mit dem enormen Anstieg der Großhandelspreise und der Erhöhung des CO2-Preises für fossile Brennstoffe von 25 auf 30 Euro pro Tonne begründet.

Dazu gab’s außerdem eine ausführliche Marktbetrachtung, in der die Auslöser für die steigenden Preise analysiert wurden: Da sei „zum einen die globale wirtschaftliche Erholung nach dem Corona-Einbruch. Die großen Volkswirtschaften und Unternehmen benötigen mehr Energie für das Hochfahren ihrer Produktion, zudem bilden sie Vorräte, zur Sicherheit und für den nahenden Winter“, heißt es da unter anderem.

Hoher Grundpreis: Das sagen die Stadtwerke München

Viele Worte zur globalen Lage, aber kein Wort zum eigenen Grundpreis. Deshalb hakte Merkur.de* nun nach. Antwort der Stadtwerke: „Der Grundpreis setzt sich zusammen aus Kosten der Netznutzung, aus Kosten für die Messung der genutzten Energiemenge sowie den Kosten für Service und Vertrieb. Nachdem die SWM den Grundpreis über viele Jahre konstant halten konnten (seit 2013 bei Erdgas, seit 2017 bei Strom), müssen sie nun leider die in den letzten Jahren gestiegenen Service- und Vertriebskosten (dies sind v. a. Personalkosten) weitergeben. Diese steigen zum 1.1.2022 um 5,12 Euro pro Jahr im Allgemeinen Tarif. Bei anderen Tarifen kann dieser Wert geringfügig abweichen.“

Für Wilhelm Kling mag das eine Erklärung sein, nachvollziehen kann er sie nicht – und gutheißen schon gar nicht. Er fürchtet, dass die soziale Schere in der Stadt weiter auseinander geht und in die Preispolitik der Stadtwerke dazu beiträgt.

Rentner kritisiert auch den MVV

Gas- und Strompreis seien da nur ein Aspekt, beim MVV sähe es nicht besser aus. „Ich bin an den Gesprächen zum 365-Euro-Ticket beteiligt“, so Kling, „aber was passiert dann: Die MVV-Tarife werden wieder erhöht. Bei Stadtwerken und Stadt klaffen vollmundige Ankündigungen und Wirklichkeit weit auseinander.“ Frustrieren lässt sich der 77-Jährige aber nicht. „Man muss sich wehren und kämpfen“, empfiehlt er.

Heiztipps findet er übrigens nur bis zu einem gewissen Grad sinnvoll – für viele klängen sie wohl sogar zynisch. „Meines Wissens frieren bereits 30.000 Menschen in der Stadt. Ich wüsste nicht, wo die noch sparen sollen.“

Kling wünscht sich mehr Wärme – vor allem in den Herzen der Stadtwerke-Manager!