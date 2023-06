Rentner warnt vor hohen Steuern: Wer in der Rente arbeitet, „ist der Dumme!“

Von: Robert Wallenhauer

Im Ruhestand können hohe Steuern auf das Gehalt anfallen, wie ein Rentner aus Niedersachsen feststellen musste: Auf sein Einkommen fielen 19.000 Euro Steuern an.

Nienburg/Niedersachsen – Karl-Heinz M. arbeitete mehr als 50 Jahre in unterschiedlichen Positionen auf dem Bau. „Mit den Händen etwas aufzubauen und dann das Ergebnis zu sehen, macht einfach Spaß!“, sagte der 69-Jährige der Bild-Zeitung: Seit 2021 bezieht er monatlich 2000 Euro Rente. Als ihn eine Baufirma ein Jobangebot machte, um ein Wohnungsbauprojekt in Hamburg zu beaufsichtigen, fackelte er nicht lange. Nur drei Monate nach Renteneintritt war er zurück auf der Arbeit.

Schock für Rentner: 19.000 Euro Steuern wegen Arbeit im Ruhestand

Als das Bauprojekt beendet war, kam der Schock: Seine Arbeit auf dem Bau zählt als Zweitjob, die Rente ist der Erstjob. Deswegen musste er auf sein Bruttogehalt von 53.000 Euro rund 35 Prozent Steuern zahlen. Ganze 19.000 Euro gingen an den Staat, berichtet die Bild. „Ich möchte nicht jammern, aber klar ist: Dafür mache ich mir nicht mehr den Rücken krumm! Wer als Rentner arbeitet, ist der Dumme“, sagte der Rentner der Tageszeitung.

Großteil der Rentner arbeitet im Minijob

So wie Karl-Heinz M. könnte es vielen Rentnern in Deutschland gehen, denn: „Schon jetzt sind ältere Menschen deutlich häufiger erwerbstätig als vor zehn Jahren: Im Jahr 2021 arbeiteten rund 12 Prozent der 65- bis unter 75-Jährigen. Zehn Jahre zuvor waren es noch 7 Prozent“, gab das Statistische Bundesamt (Destatis) im vergangenen Jahr bekannt. Für einen Großteil der Arbeitnehmer in dieser Altersgruppe war der Verdienst neben der Rente „die vorwiegende Quelle des Lebensunterhalts“. So konnten Rentner „einer drohenden Altersarmut entgegenwirken, den Lebensstandard verbessern oder länger aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben“, heißt es bei Destatis.

Karl-Heinz M. hat sich dem Bild-Bericht zufolge am Ende für einen Minijob entschieden. So arbeitet er steuerfrei, einmal die Woche in einem kleinen Bauunternehmen. Auch damit ist der Rentner aus Niedersachsen nicht allein: 2021 waren 1,05 Millionen Beschäftigte in Deutschland 67 Jahre oder älter. „Davon waren 217.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt und 835.000 hatten einen Minijob“, berichtete tageschau.de.