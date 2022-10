Luxus-Wohnen für Rentner: Shoppen, Sauna & soziale Kontakte an einem Ort – doch das ist teuer

Von: Patricia Huber

Teilen

Das Geschäft mit Wohnkomplexen für Rentner scheint lukrativ zu sein. Doch die Luxus-Appartements sind nichts für den kleinen Geldbeutel.

Gronau – Im hohen Alter in der Großstadt in einer kleinen Wohnung leben? Das ist der Alltag vieler Rentner. Doch schon bald könnte es auch anders gehen – solange man das Geld dazu hat. Denn 2024 soll in Gronau im Münsterland ein neues Wohnkonzept entstehen, welches besonders für Rentner interessant sein dürfte. Die Firma lively eröffnet im kommenden Jahr einen Wohnkomplex, der gezielt darauf ausgerichtet ist, Rentnern ein möglichst luxuriöses und angenehmes Leben zu bieten.

Appartements für Rentner gegen die Einsamkeit

Auf seiner Website wirbt das Unternehmen mit einem „hybriden Wohnmodell“ welches die Bereiche „Wohnen, Aktivität, Pflege und Service“ kombiniert. Besonders betont wird auch der Spruch: „Ein Ort, an dem Einsamkeit kein Fremdwort ist.“ Wer also in Gronau in das beschriebene Rentner-Paradies einziehen möchte, kann sich dort ein Appartement mieten.

Für den kleinen Geldbeutel ist das jedoch nichts. Eine Wohnung für eine Person mit circa 54 Quadratmetern kostet monatlich 1371 Euro Miete. Inklusive sind hier aber WLAN, ein Conciergeservice und kostenloser Kaffee, Tee und Wasser. Zudem sind die Wohnungen ebenerdig – also genau angepasst an die Bedürfnisse älterer Menschen. Wer zu zweit einziehen möchte, kann sich auch eine größere Wohnung mit etwa 77 Quadratmetern und eigenem Balkon mieten. Diese kostet dann jedoch 1890 Euro pro Monat.

Rentner-Paradies: Appartements sind nichts für den kleinen Geldbeutel

Zum Vergleich: Laut Mietspiegel liegt der Quadratmeterpreis in Gronau bei 8,62 Euro. Für eine 77 Quadratmeter große „normale“ Wohnung würde man also durchschnittlich 663,74 Euro bezahlen. Im Rentner-Luxuskomplex kostet der Quadratmeter bei einer 77-Quadratmeter-Wohnung, welche 1470 Euro kalt kostet, runtergerechnet rund 19,10 Euro.

Laut dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung erhielten Rentner im Jahr 2021 durchschnittlich 1277 Euro Rente. Bei Frauen waren es sogar nur 807 Euro. Das Wohnprojekt ist also definitiv eher für gut betuchte Senioren gedacht. Das Konzept scheint allerdings lukrativ zu sein, denn immer mehr Firmen springen auf den Zug auf. Auch die Unternehmen wohnvoll oder The Embassies wollen künftig Rentnern ein Zuhause bieten. Dort sollen alle Lebensbereiche wie Wohnen, Einkaufen und soziale Aspekte verknüpft werden – quasi wie ein Uni-Campus nur für Rentner. (ph)