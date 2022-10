Rentnerin erhält monatelang kein Geld: „Ich kann gar keine Hoffnung mehr haben“

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Eine 86-Jährige aus Wuppertal hat seit Monaten keine Rente mehr erhalten. Die Behörden brauchten fast ein halbes Jahr, um ihren Rentenantrag zu bearbeiten.

Wuppertal – In den vergangenen Monate sind die Preise für Lebensmittel und Energie ordentlich gestiegen. Wer in dieser Zeit keine Einnahmen vorweisen kann, gerät schnell in Bedrängnis. So erging es einer 86-Jährigen aus Wuppertal. Die Seniorin musste monatelang auf ihre Rente warten, wie RTL berichtet.

Enkel: „Eine alte Dame erhält ihre rechtlich zustehende Rente nicht“

Im April hat die Seniorin ihren Mann verloren, im darauffolgenden Monat reichte sie ihren Rentenantrag ein. Dieser sollte der Rentenversicherung seit Anfang Mai 2022 vorliegen und eigentlich reine Formsache sein, schreibt RTL. Denn: Als Ehepartnerin stehen ihr 60 Prozent der Rente ihres verstorbenen Mannes zu.

Die Seniorin erhielt dann auch den Witwenrenten-Vorschuss – aber dann kam nichts mehr. „Die ersten zwei Monate habe ich noch nichts gesagt, ich fühlte mich schlecht“, sagt die Rentnerin im Gespräch mit dem TV-Sender. Doch mittlerweile müsse sie auf ihr Erspartes zurückgreifen, um die laufenden Kosten stemmen zu können.

Die Familie der Rentnerin schaltete sich ein, half der Seniorin finanziell aus und rief immer wieder bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) an. Aber auch dann passierte nichts. „Es dauert schon so lange – ich kann gar keine Hoffnung mehr haben“, sagt die Frau gegenüber RTL. Ihr Enkel zeigt sich wütend: „Immer, wenn wir angerufen haben, wurden wir vertröstet. Es hieß einmal, dass das Arbeitsaufkommen so hoch sei, weil bei allen Rentnern gerade der Anspruch auf die Grundrente geprüft werde. Danach sagte man uns, die zuständige Sachbearbeiterin sei krank.“ Doch die Erklärungen stellten ihn nicht zufrieden: „Ich kann es nicht fassen, dass aus diesem Grund eine alte Dame ihre rechtlich zustehende Rente nicht erhält.“

Grünes Licht für den Rentenantrag erst im Oktober

Auf ihrer Website empfiehlt die DRV, den Rentenantrag etwa drei Monate vor dem beabsichtigten Rentenbeginn zu stellen. Demzufolge hätte die Seniorin spätestens im August ihre Rente bekommen müssen. Doch erst im Oktober bekam der Rentenantrag der Seniorin grünes Licht.

Unser kostenloser Renten-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

Gegenüber RTL teilte die DRV mit: „Mit Datum vom 11. Oktober 2022 wurde die Witwenrente bewilligt. Der Bescheid sollte in den nächsten Tagen per Post bei ihr eingehen. Die ihr noch zustehenden Rentenzahlungen für die Zeit von August bis Oktober 2022 erhält sie unmittelbar als Nachzahlung. Ab November wird die Witwenrente monatlich angewiesen.“ Einen Grund für die lange Bearbeitungsdauer lieferte die Behörde allerdings nicht.