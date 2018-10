Rewe bucht bei Kundin vermeintlich acht Milliarden Euro ab - Experte hat düsteren Verdacht

Einer 33-jährigen Kundin sollten mehr als acht Milliarden Euro von Rewe abgebucht werden - aus Versehen. Doch was steckt wirklich dahinter?

Milliarden-Abbuchung von Rewe: Experte hat einen düsteren Verdacht

Update vom 12. Oktober, 8.00 Uhr:

Mitterfelden - Die Geisterbuchung von Ainring - sie beschäftigt mehr und mehr Handynutzer. Vergangene Woche zeigte die Banking-App der zweifachen Mutter Angelika Ruoyer eine Lastschrift von fast 8,6 Milliarden Euro, garniert mit dem Hinweis „Rewe sagt Danke“. Die Abbuchung ist nie passiert, wie auch, doch wie konnte es zu der Meldung kommen? Die betroffene Commerzbank erklärt die Ursache der neunstelligen Minuszahl mit einer veralteten Version der App. Doch möglicherweise steckt eine weitaus komplexere Systematik dahinter…

Informatik-Professor Peter Scholz von der Hochschule Landshut: „Es könnte zwar am fehlenden Update gelegen haben. Ich halte dies aber eher für unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist der Fehler irgendwo im Zusammenspiel der App mit der Datenbank, dem Internet und der Geschäftslogik passiert. Wo konkret, wissen wir aber nicht. Da müssten wir das Handy und die Server genauer analysieren.

+ Warnt vor der Nutzung veralteter Software: Peter Scholz ist Informatik-Professor an der Hochschule Landshut. © News5

Rewe-Fail: „Veraltete Software wie mit Sommerreifen in Winter fahren“

Allgemein ließe sich aber sagen, „dass, wenn Sie eine veraltete Software haben, dann ist das so, wie wenn Sie mit Sommerreifen in den Winter fahren. Es kann sein, dass nichts passiert. Es kann aber auch schiefgehen“, sagt Professor Scholz. Er rät allgemein zu mehr Umsicht mit dem Smartphone. Man solle darauf achten, dass die Betriebssysteme auf dem neuesten Stand sind und solle sich auch mal überlegen, „ob ich wirklich jede App brauche“.

Den Fall Ainring stuft er als harmlos ein, weil er schnell geklärt wurde. Die davon betroffene Angelika R. empfindet zwar noch immer ein komisches Gefühl, „es wird aber besser“.

Der Ursprungstext: „Rewe sagt Danke“: Supermarkt bucht vermeintlich über acht Milliarden Euro bei Kundin aus Bayern ab

Mitterfelden - Was sich wie ein Witz anhört, war für die 33-jährige Angelika Rouyer aus Mitterfelden im ersten Moment gar nicht lustig: „Rewe sagt Danke“, las sie in Ihrer Banking-App auf dem Smartphone und daneben den abgebuchten Betrag: 8.590.000.000.42 Euro. Lesen Sie auf merkur.de*, wie die betroffene Kundin die Stunden danach erlebte.

Kundin telefoniert mehrfach mit Rewe

"Daraufhin bekam ich dann ein Herzinfarkt, so eine Summe habe ich noch nie auf meinem Konto gesehen nur leider stand ein - davor", schreibt die zweifache Mutter via Facebook und postet ein Bild des unglaublichen Betrages. Und betonte: „Mir wurde echt übel.“

Nachdem sich der nervöse Magen gelegt hat, ruft Rouyer ihren Vater an. Der versucht zu beruhigen: „Das kann nicht sein, acht Milliarden!“

Ein Fehler im System? Besonders kurios sei, dass sie in letzter Zeit bei Rewe gar nicht mit der Karte gezahlt habe, teilte die 33-Jährige laut rosenheim24.de mit. Bei dem Unternehmen hätte die Höhe der Abbuchung für prompte Reaktion gesorgt. „Unserem Con­trolling wäre der Fehler sofort aufgefallen“, sagt Rewe-Sprecherin Ursula Egger.

Fehler lag bei einer Banking-App

Rouyer fährt derweil zu ihrer Filiale der Commerzbank nach Freilassing. Dort zerstreut man ihre Sorgen komplett. „Die Abbuchung ist nie erfolgt, es gibt keine Lastschrift von Rewe“, wird ihr berichtet - ein IT-Fehler. Den erklärt Renate Christ von der Commerzbank so: „Ursache für die fehlerhafte Anzeige des Umsatzes ist die Nutzung einer veralteten Version der Banking-App. Wir haben gebeten, die Banking-App zu aktualisieren. Danach sollte der Umsatz korrekt angezeigt werden.“

Dass die Lastschrift überhaupt aufgetaucht ist, bleibt etwas für IT-Fexe: Irgendwie hat sich die alte App den Rewe-Danke-Satz samt Milliardenbetrag aus den Tiefen des Smartphones zusammengebastelt…

